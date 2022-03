Đồng hành cùng báo Đảng

(GLO)- Những năm qua, Báo Gia Lai luôn nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai và Bưu điện tỉnh trong công tác in ấn, phát hành. Với việc chú trọng đầu tư công nghệ in và nâng cao chất lượng chuyển phát, 2 đơn vị này đã cùng Báo Gia Lai đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, giải trí của người đọc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng in ấn

Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai là đơn vị nhận trọng trách in tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Báo Gia Lai có các ấn phẩm gồm: Gia Lai hàng ngày phát hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; báo ảnh 1 kỳ/tuần. Với lượng phát hành bình quân 10.000 tờ/ngày, cán bộ, nhân viên của Công ty làm việc từ 20 giờ và kết thúc vào lúc 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Một ca trực in báo thường có 2-3 nhân viên. Nếu đến thăm một ca trực in báo của Công ty vào lúc nửa đêm, có thể thấy được hình ảnh những công nhân miệt mài thao tác bên cỗ máy, máy in chạy liên tục, những chồng báo mới in còn thơm mùi mực.

Là người có thâm niên in các ấn phẩm của Báo Gia Lai hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Anh Hiệp-Tổ trưởng Tổ máy in-chia sẻ: “Nhiều người lầm tưởng việc in ấn đơn giản. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bản in thường có những sai sót như: mờ chữ, mất nét chữ, nhòe, giấy bị gấp mép. Vì vậy, công nhân đứng máy in phải kiểm tra liên tục để khắc phục kịp thời các lỗi. Sau khi in xong, nhân viên thực hiện các công đoạn gấp, xếp báo, đóng gói đủ số lượng, kịp giao cho Bưu điện tỉnh vào lúc 5 giờ sáng”.

Anh Nguyễn Anh Hiệp-tổ trưởng tổ máy in (Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai) kiểm tra máy in ấn phẩm Báo Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai-cho hay: “Công ty và Báo Gia Lai luôn có sự gắn bó mật thiết. Đồng hành trong quá trình hình thành và phát triển, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ chính trị số một là in tờ báo Đảng của tỉnh. Công ty đã chú trọng đầu tư xây dựng nhà xưởng, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu số lượng, thời gian sản xuất được rút ngắn và tính thẩm mỹ đối với các ấn phẩm Báo Gia Lai. Trong các số báo, chữ được in rõ nét hơn, các số báo in 4 màu đẹp về hình thức và chất lượng hình ảnh tốt”.

Cùng với đầu tư trang-thiết bị, Công ty luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân vững về chính trị, có đạo đức và giỏi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm vụ chính trị là in báo Đảng đẹp về hình thức, chính xác về nội dung.

Đưa báo Đảng đến với bạn đọc

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hành bưu phẩm, bưu kiện, báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng. Trung bình mỗi ngày (từ thứ hai đến thứ sáu), các bưu cục trong tỉnh chuyển phát hơn 10.000 tờ báo/ngày đến tay độc giả.

Ông Nguyễn Cường-Giám đốc Bưu điện tỉnh-thông tin: “Chúng tôi chỉ đạo các bưu cục sắp xếp, điều chỉnh hợp lý các tuyến phát, đảm bảo thời gian phát hành từ Bưu điện tỉnh đến các bưu điện huyện, thị xã, thành phố và các bưu cục, bưu điện văn hóa xã, phường, thị trấn. Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bưu điện tỉnh chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ vận chuyển và bưu tá; chăm lo chế độ chính sách cho những người làm công tác phát hành báo chí. Hiện nay, toàn tỉnh có 241 tuyến phát hành báo, bảo đảm chuyển báo Đảng kịp thời đến với bạn đọc trong ngày”.

Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai kiểm tra, rà soát lỗi trong quá trình in báo Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Ông Khuất Đình Viện-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Gia Lai luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ của Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai và Bưu điện tỉnh. Chất lượng in ấn ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng phát hành của Bưu điện tỉnh đã giúp độc giả nắm bắt những thông tin trong tỉnh nhanh chóng, kịp thời. Sự đồng hành này là rất cần thiết góp phần giúp Báo Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Tại Bưu cục phát thuộc Trung tâm Khai thác vận chuyển (Bưu điện tỉnh), việc tiếp nhận ấn phẩm của Báo Gia Lai từ Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai diễn ra vào lúc 5 giờ 30 phút hàng ngày. Khi báo trung chuyển tới, các nhân viên của bưu cục sẽ sắp xếp, phân chia đúng, đủ số lượng phát hành đã được đặt theo từng tuyến. Sau đó, các nhân viên tỏa về các hướng để chuyển phát. Việc chia tuyến được bố trí một cách khoa học giúp chuyển phát báo Đảng đến tay độc giả kịp thời. Chậm nhất là 9 giờ sáng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã có báo Gia Lai để đọc. Chị Phạm Thị Cẩm Thi-nhân viên phát báo tại TP. Pleiku-chia sẻ: “Công việc lặp đi lặp lại hàng ngày nên chúng tôi quen tay, quen việc. Chúng tôi phát báo theo từng tuyến, thời gian nhận báo tùy vào vị trí địa lý của từng đơn vị, từng người. Tuy nhiên, phải đảm bảo hoàn thành trước 9 giờ sáng để các cơ quan, đơn vị và bạn đọc đặt mua báo Gia Lai tiếp cận được những tin tức thời sự mới nhất”.

Ngoài nhiệm vụ vận chuyển, giao báo Gia Lai đến tay bạn đọc, Bưu điện tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát việc đặt mua báo Đảng hàng tháng, hàng quý, đảm bảo số lượng phát hành luôn duy trì ổn định. Hiện tại, số lượng khách hàng đặt báo Gia Lai qua kênh của Bưu điện tỉnh là hơn 3.400 tờ/ngày.

Ông Ksor Xem (buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) cho hay: “Mình là độc giả thường xuyên của Báo Gia Lai. Việc vận chuyển báo đến huyện mất nhiều thời gian do khoảng cách về địa lý, nhưng nhờ sự chủ động của các nhân viên bưu điện, mình đều được đọc báo ngay trong ngày. Việc phát báo nhanh đã giúp những người dân vùng sâu, vùng xa nắm bắt kịp thời thông tin tình hình trong tỉnh kịp thời, chính xác”.