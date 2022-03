Chồng đâm chết người vì cứu vợ bị bắt cóc

Thấy vợ bị nhóm người bắt cóc đưa lên xe, người chồng dùng cây xôm dừa phản kháng và đâm 1 người trong nhóm bắt cóc tử vong và 2 người khác bị thương.





Ngày 25-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can: Trần Ngoại Giao (32 tuổi; ngụ Vĩnh Long) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh"; Võ Thị Kim Chi (65 tuổi), Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh, Nguyễn Thành Nhựt (cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng về tội "Bắt người trái pháp luật".



Theo cáo trạng, Trần Ngoại Giao kết hôn với Võ Thị Thúy Hằng (31 tuổi) và cùng mở quán cà phê tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.





Trần Ngoại Giao lúc bị bắt



Bà Võ Thị Kim Chi là mẹ ruột của Hằng, không muốn Hằng sống chung với Giao. Vì trước khi kết hôn mỗi tháng Hằng chu cấp tiền sinh hoạt cho bà Chi, nhưng từ khi Hằng lấy chồng về sống chung với Giao thì việc chu cấp tiền cho bà Chi không còn nũa.



Vì nhớ con và cho rằng Hằng bị bỏ bùa đem hết tài sản của gia đình cho Giao nên ngày 14-11-2020, bà Chi đã thuê và đưa trước 10 triệu đồng cho nhóm Trần Lê Văn Thịnh, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh để cùng với Nguyễn Thành Nhựt (con ruột bà Chi, em của Hằng) đến Vĩnh Long bắt dẫn Hằng về Vũng Tàu.





Hình ảnh chị Hằng bị nhóm bắt cóc kéo ra xe. Ảnh chụp từ camera



Khoảng 10 giờ ngày 15-11-2020, Nguyễn Anh Vĩnh điều khiển ô tô chở 4 người nói trên, riêng Nhựt thuê taxi chạy riêng tránh gặp người quen để dẫn đường. Trên đường đi, Thịnh lấy hung khí trong ba lô đem theo và phân phát cho đồng bọn.



Khi đến quán cà phê vợ chồng Giao đang bán thì Thịnh, Dũng liền dùng bình xịt hơi cay nhỏ xịt vào mặt Hằng và bắt Hằng đưa ra xe ô tô.



Trần Ngoại Giao lúc này đang dùng cây xôm dừa (bằng kim loại có mũi nhọn) đang gom dừa trái cùng cha ruột phía sau quán. Nghe tiếng vợ kêu cứu nên Giao chạy ra xem thì thấy Hằng đang bị bắt lên xe ô tô. Thấy vậy, Giao dùng cây xôm dừa làm bị thương Nguyễn Anh Vĩnh, Trần Văn Dũng và làm Thịnh tử vong.

Theo C.Linh (NLĐO)