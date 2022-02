Từ 18.2, có thể dùng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử

Theo tinh thần của Thông tư 01/2022/TT-BTP, thay vì sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2.2022, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.





Hiện nay, khi người dân thực hiện các thủ tục như nhập học đầu cấp cho con; thủ tục đi máy bay cho trẻ em; thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; Thủ tục vay vốn ngân hàng,... đều cần dùng đến Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn.



Và từ ngày 18.2.2022, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn đã có bản điện tử.



Bản điện tử của Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn không phải quy định mới, trước đây đã được quy định tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP. Khi đó, Chính phủ mới chỉ quy định biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành.



Trước đó, biểu mẫu điện tử của giấy tờ hộ tịch đã chính thức được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BTP (áp dụng từ ngày 18.2.2022). Bản điện tử của Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn được thể hiện như sau:



Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định giá trị pháp lý của bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.



Như vậy, theo Thông 01, thay vì sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2.2022, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.



Điều đặc biệt của bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn là có mã QRcode - mã này là địa chỉ internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.



Nghĩa là, khi xuất trình Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR trên đó và biết được các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.



Tóm lại, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử được sử dụng thay thế cho bản giấy và không bắt buộc phải xuất trình bản giấy để đối chiếu.



Vậy làm thế nào để có được bản điện tử của Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn?



Bản điện tử giúp người dân không cần phải chuẩn bị và mang theo bản giấy của Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, tiết kiệm được chi phí in ấn và chứng thực…, thế nhưng làm thế nào để có được bản điện tử này?



Theo hướng dẫn của Chính phủ tại Điều 12 Nghị định 87/2021/NĐ-CP, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn. Người dân được nhận bản điện tử của giấy tờ hộ tịch theo một trong các phương thức:



- Nhận qua email, Kho quản lý dữ liệu điện tử.



- Nhận qua thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.



