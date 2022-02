Sử dụng tài khoản định danh điện tử song song căn cước công dân thế nào?

Trong khi căn cước công dân gắn chip dùng cho trường hợp trực tiếp khi làm các dịch vụ công, thì tài khoản định danh điện tử được thao tác trên môi trường điện tử.



Thiếu tá Hoàng Văn Dũng cho biết, dự kiến từ cuối tháng 2, Bộ Công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ảnh: V.D

Ngày 25.2, thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển.

VNEID thời gian đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, truy vết F0, F1. Sau đó, ứng dụng này tiếp tục hoàn thiện vai trò để tích hợp các tiện ích, giao dịch của người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Công dân khi có tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp sẽ thực hiện các giao dịch hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Khi tài khoản định danh điện tử của mỗi công dân đã được xác thực trên VNEID sẽ gồm những tiện ích như: Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đối với các dịch vụ đã được tích hợp trên VNEID) sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký, công dân không phải khai báo, điền các thông tin nhiều lần;

Công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 trong các giao dịch bằng cách quét mã QR có trong VNEID, hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với VNEID.

Bên cạnh đó, công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thay thế căn cước và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký (bước mở tài khoản) tích hợp hiển thị trên VNEID, như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế..., thậm chí có thể thực hiện các giao dịch tài chính qua tài khoản định danh điện tử (thanh toán điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền).

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, C06 cho biết, những tiện ích được đề cập trong tài khoản định danh điện tử sẽ được dùng song song với các tiện ích được tích hợp trong thẻ căn cước công dân.

Nếu công dân thực hiện các giao dịch hành chính với các cơ quan nhà nước mà phải đến trực tiếp, có thể dùng căn cước công dân để quét mã QR. Còn lại, trên môi trường điện tử, công dân sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch.

Khi công dân có tài khoản định danh điện tử, ngoài thụ hưởng nhiều tiện ích, còn giúp tiết kiệm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính; các cơ quan nhà nước cũng tiết kiệm thời gian khi xác minh thông tin công dân.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Bộ Công an và các bộ ngành, địa phương đang triển khai quyết liệt để sớm kết nối dữ liệu liên quan, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện đã có một số bộ ngành thực hiện kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, như: Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Trong khi đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị kết nối. Dự kiến, sắp có thêm Bộ Lao động thương binh và xã hội kết nối về cơ sở dữ liệu trẻ em.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát quản lý hành chính, đã có hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân được chuyển tới tay người dân. Đối với những công dân đã được cấp thẻ trước đó, muốn cấp tài khoản định danh điện tử, sắp tới, Bộ Công an sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Trong khi đó, theo dự kiến cuối tháng 2 này, Bộ Công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân có nhu cầu.