Sổ hộ khẩu sắp bị "khai tử", người dân cần làm gì?

Cần làm gì trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử”?



Như đã thông tin, còn khoảng 10 tháng nữa, SHK, sổ tạm trú bằng giấy sẽ chính thức bị bãi bỏ. Các thông tin về cư trú của công dân đều được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Đối với người dân, việc cần làm từ nay cho đến thời điểm SHK hết hiệu lực là cung cấp thông tin cá nhân để cơ quan chức năng thu nhập, cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Việc này có thể thực hiện thông qua công tác cấp CCCD.



Theo đó, người dân chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, nhất là các trường hợp cấp lần đầu, CMND/CCCD hết hạn hoặc CMND chín số, cần đến cơ quan công an làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới càng sớm càng tốt.



Về lý thuyết, khi công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có thể xuất trình CCCD gắn chip để lấy thông tin về cư trú và những thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân (số CCCD) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Vì thế, nếu người dân đang sử dụng CMND chín số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình, sẽ khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú, dẫn tới khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính khi SHK giấy chấm dứt “sứ mệnh”.



Ngoài ra, quá trình cấp CCCD, có một số trường hợp chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn tới chưa được cấp CCCD. Nguyên nhân có thể do người dân khai báo chưa chính xác hoặc việc thu thập thông tin từ phía cán bộ công an có thiếu sót…



Các trường hợp này hầu hết đã và đang được công an rà soát, thông báo đến người dân để thực hiện điều chỉnh. Khi nhận được thông báo từ cơ quan công an, người dân nên nhanh chóng đến trụ sở làm việc để cung cấp, cập nhật thông tin của mình khớp với dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.