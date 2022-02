Doanh nghiệp vẫn "khát" nhân công

(GLO)- Ngày 10-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ đầu tiên sau Tết Nguyên đán 2022. Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng Trung tâm vừa đảm bảo phòng-chống dịch, vừa tổ chức sàn cố định tại địa điểm chính ở 50 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku.





Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Truyền-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh-cho hay: Tính đến ngày 9-2, đơn vị đã nhận đăng ký tuyển dụng lao động của 29 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhu cầu tuyển dụng gần 400 vị trí việc làm. Các nhóm ngành nghề doanh nghiệp tập trung tuyển dụng gồm: kế toán, kỹ sư xây dựng, nông nghiệp, điện tử viễn thông, lái xe, phụ giúp việc nhà, công nhân may, công nhân sản xuất giày thể thao xuất khẩu, lao động phổ thông làm vườn, đồ gỗ, nhân viên kinh doanh, văn phòng, bán hàng, tạp vụ…

Lao động tìm việc làm phù hợp với tay nghề, sức khỏe. Ảnh: Đinh Yến



Các vị trí việc làm trống mà doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng cũng rất đa dạng, phù hợp với cả lao động có trình độ và lao động phổ thông. Đến ngày 9-2, Sàn Giao dịch việc làm tỉnh đã tiếp nhận 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 200 công nhân may và chế biến thủy sản đóng hộp. Trong đó, 100 công nhân may làm việc tại Công ty Taekwang Vina-Chi nhánh Đak Lak với thu nhập bình quân 6,5-10 triệu đồng/người/tháng cùng với các chế độ phúc lợi như: đào tạo nâng cao tay nghề, cơm trưa, hỗ trợ nhà trọ, phương tiện đi lại, tiền chuyên cần, năng suất. Với 100 công nhân chế biến thủy sản đóng hộp do Công ty TNHH Hingland Dragon, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 (tỉnh Bình Dương), mức lương cơ bản 5,5 triệu đồng/người/tháng, ngoài ra còn lương tăng ca, chế độ, quyền lợi đầy đủ.



Từ ngày 6-2 đến nay, 27 doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tuyển dụng trên 100 vị trí việc làm như: kế toán, nhân viên kinh doanh, bán hàng, lái xe, phụ xe tải, công nhân may, làm vườn, nhân viên kinh doanh, kỹ sư xây dựng, thủy lợi, điện, nông nghiệp… tại Sàn Giao dịch việc làm tỉnh. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp Sê San (Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) có nhu cầu tuyển 28 nhân viên làm kho, tách lụa hạt chanh dây, lương khởi điểm 4,5-5 triệu đồng/người/tháng; Tập đoàn Hoa Sen (501 Trường Chinh, TP. Pleiku) tuyển 20 nhân viên chuyên viên bán hàng, lái xe lương khởi điểm từ 7,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/người/tháng; Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh (33 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku) tuyển 13 kỹ sư xây dựng, thiết kế, kiến trúc sư, điện, chuyên viên pháp lý, giám sát công trình, lương thỏa thuận theo mỗi vị trí việc làm...



Chị Nguyễn Thị Thùy-công nhân của một doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Trà Đa-cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tôi không may bị F0, cũng không có thưởng Tết. Sau khi điều trị khỏi bệnh, tôi nghỉ việc ở công ty cũ và tìm việc mới. Hiện giờ, tôi đã có việc làm ở một doanh nghiệp chế biến cà phê với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng”-chị Thùy nói.



Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: Hầu hết doanh nghiệp đã ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm. Qua nắm thông tin, nhiều doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại khu công nghiệp, cụm doanh nghiệp trong tỉnh đều đảm bảo nguồn lao động. Những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt này phần lớn là ở ngoài tỉnh.



Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lê Thanh Truyền: Đến chiều 9-2, trước phiên giao dịch việc làm định kỳ, Trung tâm đã tuyển được 65 lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về Gia Lai tuyển dụng lao động.



ĐINH YẾN