Dấu ấn phong trào thi đua của phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Qua đó, Hội đã lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Công an trong lòng Nhân dân.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh-cho biết: Để hoạt động phong trào đạt kết quả cao, từng tổ chức cơ sở Hội đã gắn thực hiện công tác chuyên môn với triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở Hội đã gắn hoạt động Hội với công tác tuyên truyền pháp luật, như: phòng chống bạo lực gia đình; phòng-chống hoạt động “tín dụng đen”; trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền phòng-chống tai nạn và xâm hại trẻ em… nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ, tích cực vận động người thân chấp hành tốt các quy định pháp luật, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mô hình kết nghĩa giữa các cấp Hội Phụ nữ Công an với chi hội phụ nữ các thôn, làng mang lại kết quả tích cực.

Điển hình như, Hội Phụ nữ Công an tỉnh kết nghĩa với Chi hội Phụ nữ làng Hlú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Qua hoạt động này, chị em thường xuyên kết nối, thăm hỏi, động viên nhau trong các ngày lễ, Tết, lúc ốm đau, giúp hội viên trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng nông thôn mới, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội Phụ nữ Công an TP. Pleiku kết nghĩa với Chi hội Phụ nữ làng Dò (xã Chư Á, TP. Pleiku). 2 đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, giúp chị em làng Dò từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo… Thiếu tá Nay Đam Ka-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP. Pleiku-chia sẻ: “Thông qua mô hình kết nghĩa, ngoài việc chị em dành thời gian trao đổi, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống còn giúp chúng tôi nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phối hợp tiếp xúc tranh thủ hơn 70 lượt người có uy tín, chức sắc tôn giáo, vận động cá biệt 145 lượt người; thăm, tặng hơn 950 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 50 triệu đồng”.

Thực hiện phong trào thi đua, các cơ sở Hội đã tổ chức hơn 100 đợt tình nguyện, hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, vận động các nguồn tài trợ thăm và tặng trên 10 ngàn suất quà, tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp hỗ trợ người dân trở về từ các tỉnh phía Nam để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hữu

Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 13 cơ sở Hội trực thuộc, 17 cơ sở Hội Công an các huyện, thị xã, thành phố. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua có 20 tập thể và 76 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Giám đốc Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh khen thưởng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng-chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng; chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai hơn 130 triệu đồng; ủng hộ “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gần 500 lượt hội viên ốm đau, thai sản, hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 170 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 19 hội viên, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo tại địa bàn vùng sâu, vùng xa…

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh: “Từ kết quả thực hiện đã khẳng định phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” của phụ nữ Công an Gia Lai mang tính sáng tạo, thiết thực, vừa gắn kết cuộc vận động của Đảng, của Bộ Công an, của phụ nữ Việt Nam vừa đậm nét đặc thù của phụ nữ Công an nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ toàn lực lượng, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên được các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả với nội dung phong phú và thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Gia Lai ngày càng vững mạnh”.