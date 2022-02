Công an tỉnh Gia Lai tổng kết đợt cao điểm, triển khai một số chuyên đề công tác

(GLO)- Ngày 25-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 2 và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022), triển khai một số chuyên đề công tác trong thời gian tới.

Trước những khó khăn, thách thức do tình hình dịch Covid-19, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm thực hiện tốt các mặt công tác tháng 2-2022 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh đã tiếp nhận, thu hồi hơn 850 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông được kiềm chế; chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, thực hiện tốt chế độ chính sách cho can, phạm nhân… Các đại biểu tập trung thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới.