Công an thị xã Ayun Pa quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ cuối năm 2021 đến nay, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Với phương châm “Phòng ngừa, kiềm chế tội phạm từ cơ sở”, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, buôn, tổ dân phố chủ động tiếp xúc hơn 500 lượt người uy tín, chức sắc tôn giáo để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những vụ việc liên quan đến ANTT. Qua công tác tuyên truyền tại cơ sở, cơ quan Công an tổ chức cho hơn 5.700 người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Già làng Nay Bin (buôn Sar, xã Ia Rbol) chia sẻ: “Thời gian qua, tổ công tác của Công an xã và Công an thị xã thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn tôi về việc tuyên truyền cho bà con trong buôn chung tay giữ gìn ANTT. Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến ANTT, tôi báo ngay cho Công an xã xuống giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Bên cạnh đó, tôi cùng tổ công tác đến từng gia đình vận động bà con chấp hành tốt pháp luật; yêu cầu gia đình ký cam kết quản lý, không để con em uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyên truyền cho mọi người nêu cao tinh thần phòng-chống dịch bệnh Covid-19; không mua bán, sử dụng pháo nổ”.

Công an thị xã Ayun Pa tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nguyễn Hữu

Từ nguồn tin người dân cung cấp, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an thị xã kịp thời vào cuộc xác minh, bắt quả tang 2 vụ/14 đối tượng có hành vi đánh bạc; 1 vụ/2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ; xử lý 10 vụ vi phạm về môi trường.

Để kiềm chế tội phạm, các đội nghiệp vụ Công an thị xã đã gọi hỏi, răn đe gần 100 trường hợp có tiền án, tiền sự, yêu cầu ký cam kết không vi phạm pháp luật. Lực lượng Cảnh sát chủ động bám địa bàn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng phạm tội. Trong đợt cao điểm, Công an thị xã khởi tố 6 vụ phạm pháp hình sự với 16 đối tượng liên quan đến các hành vi như: đánh bạc; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã phối hợp tổ chức hơn 60 ca tuần tra từ 22 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng đã được hạn chế. Đặc biệt, trong đợt cao điểm, trên địa bàn thị xã không xảy ra tai nạn giao thông.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo luôn đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Vì vậy, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được cơ quan Công an ngăn chặn kịp thời. Thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong công tác, giữ vững ANTT, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.