Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng thường được nhắc đến, nhiều nhất là trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm. Vậy, mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng khác nhau như nào?



Nơi nào có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới?

Công nhân mua đồ tại phiên chợ “Gian hàng dành cho công nhân lao động” do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức tháng 1.2021. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân



Mức lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương; mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định.



Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường; bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng; và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.



Mức lương cơ sở áp dụng đối với những đối tượng sau:



- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.



- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.



- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.



- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.



Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.



Mức lương tối thiểu vùng áp dụng với những đối tượng sau:



- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp



- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.



- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).



- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.



Từ ngày 1.1.2022, mức lương cơ sở tiếp tục thực hiện theo Nghị định 38 và giữ mức 1.490.000 đồng/tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 1.7.2019 đến nay).



Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của COVID-19 nên lương tối thiểu vùng 2021 đã không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.



Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng vẫn đang được áp dụng như sau: Vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

https://laodong.vn/cong-doan/muc-luong-co-so-va-muc-luong-toi-thieu-vung-khac-nhau-nhu-nao-992302.ldo



Theo Quế Chi (T/H, LĐO)