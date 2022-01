Kéo giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông trong năm 2022

​Sáng 6.1.2022, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2022.

Giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trong học sinh

Lực lượng CSGT ra quân tại Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: ĐT

​Phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát động Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Kế hoạch; phấn đấu kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh.

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với mục đích xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.

​Phát biểu ý kiến hưởng ứng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – ông Chu Ngọc Anh đã nêu quyết tâm của nhân dân Thủ đô thực hiện Năm An toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, phấn đấu tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn...

“Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nếu ghi nhận trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông sẽ thông báo đến cơ quan người vi phạm để phối hợp quản lý. Đồng thời có văn bản gửi Sở Nội vụ theo dõi xử lý vi phạm”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo.