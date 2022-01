Hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 24-1-2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.

Hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo đó, phạm vi hỗ trợ kinh phí các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025 gồm: kinh phí phát sinh tăng thêm theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Kinh phí phát sinh tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và có hiệu lực thi hành sau thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH (sau ngày 1-9-2021); trường hợp, các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành có quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thì thực hiện theo quy định đó.