Đề nghị hỗ trợ 9.877 tấn gạo cứu đói cho 7 tỉnh dịp Tết và giáp hạt

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân 7 tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình.



Xuất cấp gạo cho 3 tỉnh

Vận chuyển gạo cứu trợ cho người dân. (Ảnh minh họa: Thái Sơn/TTXVN)

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói. Trước tình hình đó, 7 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai đã đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói.



Tổng số gạo 7 tỉnh đề nghị hỗ trợ là hơn 11.448 tấn gạo cứu đói cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.



Từ đề nghị của các địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân 7 tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số hơn 9.877 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.



Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ 6.902,205 tấn gạo cứu đói cho 141.659 hộ với 460.147 nhân khẩu. Theo đó, tỉnh Tây Ninh 825,48 tấn; Cao Bằng 624,66 tấn; Phú Yên 1.008,105 tấn; Ninh Thuận 1.508,82 tấn; Nghệ An 1.140,69 tấn; Gia Lai 692,205 tấn; Quảng Bình 1.102,245 tấn.



Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ 2.975,670 tấn gạo cứu đói cho 56.293 hộ với 198.378 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho 3 tỉnh: Cao Bằng hỗ trợ 1.093,365 tấn gạo; Gia Lai 697,935 tấn gạo; Quảng Bình 1.184,370 tấn gạo.



Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với những trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và Quảng Bình đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2-3 tháng, sau khi thực hiện hỗ trợ một tháng gạo mà vẫn còn khó khăn, đề nghị các địa phương này có văn bản gửi liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.



Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Riêng tỉnh Phú Yên phải đảm bảo việc hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không trùng lắp với đối tượng thiếu đói do thiên tai, lũ lụt.



Theo Hồng Kiều (Vietnam+)