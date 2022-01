Đak Pơ tặng 279 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 7-1, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Quỹ Tâm Nguyện Việt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng 279 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Hà Tam và Phú An.





Đại diện Hội Chữ thập đỏ và Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ tặng thẻ bảo hiểm cho học sinh xã Hà Tam. Ảnh: Tuyết Mai

Chương trình đã trao thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 81 em học sinh, 99 hộ gia đình khó khăn, 99 hộ có thu nhập trung bình với tổng giá trị trên 88,3 triệu đồng. Toàn bộ chi phí do Quỹ Tâm Nguyện Việt tài trợ.

Sự hỗ trợ ý nghĩa này giúp người dân xã Hà Tam và Phú An được tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận với chính sách an sinh xã hội, được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.

TUYẾT ANH