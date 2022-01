An Khê chăm lo Tết cho người nghèo

(GLO)- Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) triển khai những hoạt động thiết thực để hộ nghèo, gia đình chính sách đón năm mới thêm đủ đầy, ấm áp.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đinh Mên-hộ nghèo ở làng Pơ Nang, xã Tú An. Anh cho biết: Vợ chồng anh có 3 người con, ruộng rẫy ít, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng giúp vợ chồng anh làm nhà. “Dịp Tết Nguyên đán năm nay, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể còn tặng quà giúp gia đình vượt qua khó khăn, đón Tết đầm ấm, vẹn tròn”-anh Mên bày tỏ.

Tương tự, cuối năm 2021, nhờ chính quyền địa phương và người thân giúp đỡ, gia đình chị Thân Thị Thừa (tổ 2, phường An Phú) đã xây được ngôi nhà rộng rãi, khang trang. Chị phấn khởi nói: “Niềm mơ ước bấy lâu được sống trong ngôi nhà vững chắc nay đã thành hiện thực. Năm nay, mấy mẹ con tôi đón Tết trong ngôi nhà mới”.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song An đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp kinh phí, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm; đảm bảo 100% hộ nghèo được hỗ trợ quà Tết. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bùi Sỹ Quang cho hay: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xuất Quỹ “Vì người nghèo” tặng 44 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo; dự phòng gần 7 triệu đồng để hỗ trợ đột xuất cho hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. “Đến nay, cùng với hàng trăm suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thị xã, chúng tôi đã tiếp nhận gần 100 suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) của các nhà hảo tâm. Những món quà kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ bà con nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong dịp Tết”-ông Quang nói.

Nhiều năm nay, chùa Quan Âm (xã Song An) đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, phật tử ủng hộ kinh phí để mua quà tặng các gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Đại đức Thích Quang Dũng-Trụ trì chùa Quan Âm-cho biết: Tết năm nay, nhà chùa vận động các phật tử đóng góp hơn 50 triệu đồng mua quà tặng 100 hộ nghèo ở xã Song An và phường Ngô Mây. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình phối hợp với Điện lực An Khê tặng quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Ngọc Minh

Mang Tết ấm đến mọi nhà

Ông Trần Thanh Hải-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã An Khê-cho biết: Vào dịp Tết cổ truyền, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế được thị xã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc làm này thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm, đạo lý nhân văn của dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, thị x ã xuất ngân sách gần 550 triệu đồng để mua 534 suất quà (300 ngàn đồng/suất) tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 3 suất tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng (1 triệu đồng/suất); 23 suất cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương binh 1/4 (600 ngàn đồng/suất); mừng thọ 8 cụ 100 tuổi (500 ngàn đồng/suất), 27 cụ trên 100 tuổi (500 ngàn đồng/suất); 56 suất cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng (300 ngàn đồng/suất); 12 suất cho người già neo đơn không nơi nương tựa đang ở Mái ấm Phaolô An Khê (300 ngàn đồng/suất); 110 suất cho trẻ em mồ côi, tàn tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng (300 ngàn đồng/suất); 2 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo ở xã Tú An và Xuân An. Bên cạnh đó, thị xã tặng 3 triệu đồng/làng cho các làng: Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An); dự kiến tặng 200 suất quà (150 ngàn đồng/người/3 ngày Tết) cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã.

Hơn 1 tháng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo. Ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-thông tin: “Thị xã hiện có 359 hộ nghèo và 547 hộ cận nghèo. Để bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, cùng với những suất quà của các cấp, các ngành, Mặt trận xuất Quỹ “Vì người nghèo” và kêu gọi các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo đều có quà Tết”.