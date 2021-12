(GLO)- Trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (31/12/1951-31/12/2021), sáng 25-12, Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Lục (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Bà Võ Thị Lục có 2 người chồng đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay bà 80 tuổi, thời gian gần đây thường xuyên đau ốm, không thể đi lại được. Những năm qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh nhận phụng dưỡng thường xuyên với mong muốn động viên, giúp mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống lạc quan, luôn tự hào về những cống hiến của bản thân và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thượng tá Phạm Bá Hưng-Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh-chia sẻ: “Mỗi cán bộ, điều tra viên đơn vị luôn biết ơn với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh nói chung cũng như những của bản thân và gia đình mẹ Võ Thị Lục nói riêng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy tinh thần, trách nhiệm, mỗi cán bộ, điều tra viên của đơn vị nguyện ra sức phấn đấu, học tập, tận tụy trong công tác góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giữ vững an ninh, trật tự”.

Lãnh đạo và cán bộ, điều tra viên Văn phòng Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thăm hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Lục. Ảnh: Nguyễn Hữu

Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, mẹ Lục khẳng định: “Bản thân mẹ tuy lớn tuổi, thường xuyên đau ốm nhưng tinh thần rất lạc quan, minh mẫn. Những măm qua, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị Công an tỉnh, chính quyền và các ban, ngành thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà động viên, mẹ rất vui và cảm động. Mẹ chúc các con luôn luôn mạnh khỏe tiếp tục đảm đương tốt công việc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó”.