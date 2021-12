Tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ Ia Pa

(GLO)-Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa tổ chức truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho 65 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ia Broăi.

Tại buổi truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Broăi ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông". Ảnh: Minh Châu

Tại buổi truyền thông, hội viên phụ nữ được nghe phổ biến một số nội dung về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; Nghị định số 100/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định mới ban hành; phát huy vai trò của các cấp hội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị… Buổi truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông-trách nhiệm của mỗi người”, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình” đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Broăi ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” với 30 thành viên.