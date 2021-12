Người dân sinh sống gần rừng có điều kiện cải thiện sinh kế

(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về những thông tin liên quan.

* P.V: Ông có thể cho biết những giải pháp đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai để hoàn thành công tác thu, chi tiền DVMTR trong năm 2021?

Ông Nguyễn Xuân Thưởng. Ảnh: Minh Nguyễn

- Ông NGUYỄN XUÂN THƯỞNG: Năm 2021, nguồn thu tiền DVMTR ước đạt 140 tỷ đồng, đạt 147,3% kế hoạch, bằng 158,95% so với năm 2020. Ngoài giải ngân 121,8 tỷ đồng cho các chủ rừng và UBND cấp xã, Quỹ còn hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí DVMTR cho UBND thị xã An Khê trồng cây phân tán, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông chính sách và các kế hoạch khác đều đạt so với kế hoạch đề ra.