Mang Yang gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo

(GLO)- Chiều ngày 20-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt 19 vị là người có uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo UBND huyện thông tin một số kết quả nổi bật của huyện trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo huyện Mang Yang tặng quà cho người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo trên địa bàn huyện. Ảnh: Ngọc Anh

Thời gian qua, các tôn giáo trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; cùng với Nhân dân và các dân tộc trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; phòng-chống dịch Covid-19. Nhiều chức sắc, chức việc đã trở thành điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã trao tặng 19 phần quà cho các đại biểu là người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo tham dự hội nghị (mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng).