Ia Pa: 13/19 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch

(GLO)- Sáng 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa (Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.

Năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hoành hành, song kết quả chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu thì có 13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật như: thu ngân sách vượt 18,31 tỷ đồng so với năm trước, giá trị sản xuất đạt hơn 5.119 tỷ đồng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới và thành lập cấp ủy cho chi bộ thôn làng đạt 100% kế hoạch, tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm triển khai thực hiện.

Năm 2022, huyện đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39,4 triệu đồng; thu ngân sách địa phương trên địa bàn đạt 19,5 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trở lên (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2024); tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, trong đó tập trung vào những giải pháp trong công tác xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong người dân, công tác chăm sóc cây trồng vật nuôi hạn chế dịch bệnh, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là duy trì sĩ số học sinh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị, đồng thời đề nghị: Dự báo năm 2022 tiếp tục khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Thường trực Huyện ủy Ia Pa, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung xây dựng các giải pháp thích ứng với tình hình để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định về chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khắc phục ngay các hạn chế do nguyên nhân từ chủ quan như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất không đạt, xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2022 đảm bảo tính khả thi; tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, tìm phương án giải quyết việc làm cho lao động trở về từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19; đặc biệt tập trung quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, đánh giá đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp…