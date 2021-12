Hướng đến mùa giáng sinh an lành

(GLO)- Những ngày này, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành trong tỉnh đang tất bật chuẩn bị đón mừng Giáng sinh. Quán triệt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các cơ sở tôn giáo chủ trương tổ chức lễ Giáng sinh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.





Chính quyền luôn dành sự quan tâm



Trước thềm lễ Giáng sinh 2021, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp Giáng sinh 2021 và chuẩn bị đón năm mới 2022. Giám mục Giáo phận Nguyễn Hùng Vị cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đối với Tòa Giám mục và toàn thể đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh. Giám mục cũng ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai đối với đồng bào theo đạo Công giáo tại Gia Lai thời gian qua.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Thanh Nhật



Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Tin lành tỉnh (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam), thăm Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku (đại diện Giáo hội Công giáo tại Gia Lai). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của đồng bào theo tôn giáo thời gian qua với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và giảm nghèo, chung sức đồng lòng trong phòng-chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội.



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể liên quan cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở đạo Công giáo và Tin lành cùng các chức sắc và tín đồ tiêu biểu trong tỉnh. Đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Bôn Ma Djơng, Chi hội Tin lành Phú Bổn (thị xã Ayun Pa), Giáo xứ Phú Túc, Chi hội Tin lành Chư Gu (huyện Krông Pa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm gửi lời chúc sức khỏe, bình an, thịnh vượng đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn: Trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc với vai trò, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trước mắt, các cơ sở tôn giáo cần có kế hoạch tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, an toàn, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định của chính quyền địa phương.



Tăng cường các biện pháp phòng dịch



Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp tại nhiều địa phương của tỉnh, nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn khó lường, Ban Tôn giáo tỉnh đã có công văn hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đón Giáng sinh gắn với tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, đồng thời chủ động các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trực thuộc và điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo căn cứ vào bảng công bố, cập nhật cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để có kế hoạch hoạt động và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Quang cảnh chuẩn bị đón Giáng sinh tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật





Ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-cho biết: “Đối với khu vực thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), các hoạt động tôn giáo tổ chức tại cơ sở tôn giáo và địa điểm hợp pháp, nếu diễn ra trong nhà cho phép tập trung không quá 50 người trong cùng một thời điểm, nếu diễn ra ngoài trời cho phép tập trung không quá 100 người trong cùng một thời điểm. Đối với khu vực thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), các hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo và địa điểm hợp pháp diễn ra trong nhà cho phép tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm, diễn ra ngoài trời không quá 50 người cùng một thời điểm. Đối với khu vực thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) chỉ cho phép đối với các hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài trời, thông thoáng khí (trong khuôn viên cơ sở tôn giáo), tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm. Đối với khu vực thuộc cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao) tạm thời dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, ngoài cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới”.



Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cũng lưu ý: Đối với một số lễ trọng hoặc sự kiện đặc biệt khác của các tôn giáo, lễ tổ chức ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trực thuộc xây dựng phương án đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trình Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch cấp huyện nơi dự kiến tổ chức phê duyệt và hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, người đại diện các tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chủ động phân chia, sắp xếp thời gian và thông báo lịch sinh hoạt đến tín đồ để tránh cùng một thời điểm vượt quá số lượng người quy định. Đặc biệt, phải đảm bảo 100% người tham gia các hoạt động trên đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; toàn thể chức sắc, tu sĩ, chức việc và tín đồ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cùng các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo quy định.



Hướng đến mùa giáng sinh an lành



Chi hội Tin lành Plei Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang) có hơn 1.160 tín hữu là người dân tộc Bahnar. Mục sư Hninh-Quản nhiệm Chi hội-cho hay: “Giáng sinh năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Chi hội sẽ tổ chức đơn giản. Khóa lễ tại nhà thờ hạn chế số người tham dự để đảm bảo giãn cách theo quy định. Chi hội cũng đã vận động bà con tín hữu dành thời gian cầu nguyện tại gia đình để giữ an toàn sức khỏe”.

Người dân mua sắm các mặt hàng trang trí đón Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật



Chi hội Tin lành Plei Bui (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có nhiều tín hữu là nông dân sản xuất giỏi, tiêu biểu về sống “tốt đời, đẹp đạo” tại địa phương. Ông Rơ Châm Hnglăi-Trưởng ban Chấp sự Chi hội-cho biết: “Chi hội hiện có hơn 1.300 tín hữu là người dân tộc Jrai sinh sống trên địa bàn xã. Bà con luôn đoàn kết giúp nhau trong đời sống cũng như trong sinh hoạt tôn giáo. Chi hội đã làm thủ tục đăng ký tổ chức Giáng sinh phù hợp với quy định, dự kiến số lượng tín hữu tham dự lễ ở nhà thờ sẽ không nhiều”.



Trao đổi với P.V, Mục sư Hanh-Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh-cho hay: Những năm qua, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội thánh. Toàn tỉnh đã thành lập được 70 chi hội, duy trì hơn 270 điểm nhóm sinh hoạt ở các xã, thôn. Các chi hội đã xây dựng được 38 nhà thờ. Toàn tỉnh có 45 mục sư thực thụ và 27 mục sư nhiệm chức, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội thánh, giúp đồng bào theo đạo sinh hoạt tôn giáo thuận lợi, đúng pháp luật và Hiến chương của Hội thánh. “Chuẩn bị Giáng sinh năm nay, Ban Đại diện Tin lành tỉnh đã thông báo đến tất cả các chi hội chấp hành đúng hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh và các chỉ đạo về phòng-chống dịch Covid-19 của chính quyền nơi đứng chân”-Mục sư Hanh nói.



Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bày tỏ: “Gia đình tôi sinh hoạt đạo tại Nhà thờ Thánh Tâm. Dịp này, tôi tranh thủ thời gian đến nhà thờ phụ giúp làm vệ sinh, chăm vườn hoa và trang trí để đón Giáng sinh. Do dịch bệnh phức tạp nên gia đình tôi dành thời gian trang trí đón Giáng sinh tại nhà với mong muốn một mùa Giáng sinh bình an cho gia đình, cộng đồng”.



Tại Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), dưới sự điều hành của Linh mục Ngô Phan Đình Phục-đại diện Ban công tác xã hội và từ thiện nhân đạo của Giáo phận Kon Tum tại Gia Lai, các hoạt động từ thiện nhân đạo được duy trì thường xuyên. Riêng năm 2021, Linh mục đã tích cực trong hoạt động an sinh xã hội, phòng-chống dịch Covid-19. Thông qua đó, đồng bào theo đạo ở các giáo xứ trong tỉnh và các nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh. Linh mục còn tổ chức thăm và ủng hộ thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cho các bệnh viện; ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm cách ly tập trung của tỉnh, các khu vực phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch tại TP. Pleiku.



Trước thềm Giáng sinh 2021, Linh mục Đinh Quang Vinh cho biết: “Sau khi có hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh, tinh thần chỉ đạo chung của Giáo hội đối với lễ Giáng sinh tại các giáo xứ là cắt giảm tối đa phần văn hóa-văn nghệ, chủ yếu tập trung phần thánh lễ. Căn cứ thủ tục đăng ký với chính quyền xã, phường, thị trấn và tình hình cấp độ dịch Covid-19, mỗi giáo xứ, nhà thờ chủ động thời gian tổ chức thánh lễ thành nhiều lần để đảm bảo giãn cách người tham dự. Đồng thời, căn cứ thực tế diễn biến dịch tại thời điểm tổ chức để áp dụng các phương án phù hợp đã xây dựng. Các nhà thờ bố trí đo thân nhiệt và dung dịch sát khuẩn, phân công chức việc theo dõi, nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định phòng-chống dịch bệnh. Những người đến tham quan, chụp hình lưu niệm thì khuyến cáo nên đi vào những ngày trước và sau lễ Giáng sinh, hạn chế tập trung đông người. Dịp này, các giáo xứ dành tình yêu thương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để mùa Giáng sinh thật sự bình an trong tình yêu thương của Hồng ân Thiên Chúa”.



