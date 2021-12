Hội nghị trực tuyến đại biểu Phật giáo huyện Chư Prông và huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 30-12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026). Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, không quá 30 đại biểu tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Prông đã tích cực hướng dẫn, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân các dịp lễ Phật đản, Tết hằng năm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Prông đã tổ chức nhiều đợt trao quà, trao học bổng cho các em học sinh, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; luôn vận động bà con phật tử xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan trong đời sống; hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân nghèo, đồng bào miền trung bị lũ lụt, đóng góp quỹ phòng-chống dịch Covid-19, thăm các khu cách ly, chốt kiểm dịch, ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền làm từ thiện hơn 4,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chư Prông (thứ 4 từ trái sang) trao tặng Giấy khen của UBND huyện đến các chức sắc trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Chư Prông. Ảnh: Phước Đặng

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện Chư Prông đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã có nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế, từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trên địa bàn huyện.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, hội nghị đã suy cử 17 đại biểu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2021-2026. Đại đức Thích Phổ Nguyện-Chùa Hồng Đức tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Prông, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đại biểu Phật giáo huyện lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ qua, các chức sắc Phật giáo trên địa bàn huyện Phú Thiện đã thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo" và tích cực tham gia công an sinh xã hội và phòng-chống dịch Covid-19, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự, an toàn xã hội của huyện…

Hội nghị cũng đã suy cử 16 đại biểu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2021-2026. Sư cô Thích Nữ Quảng Như-Trụ trì Chùa Bửu Thắng tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.