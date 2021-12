Gia Lai truyền thông điệp "Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng-chống dịch Covid-19"

(GLO)- Ngày 2-12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có Công văn số 2212/STTTT-TTBCXB về việc truyền thông phòng-chống dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng-chống dịch” (từ ngày 29-11 đến 6-12-2021).





Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện tiếp tục truyền thông sâu rộng quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để tạo thói quen “bình thường mới” vào tiềm thức hàng ngày của từng người, cần quán triệt: “bình thường mới” không phải là bình thường, nghĩa là tuyệt đối không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoảng hốt, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân nắm và chấp hành nghiêm phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn



Truyền thông nhấn mạnh đánh giá cấp độ dịch để xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án phòng-chống dịch theo hướng ở quy mô càng nhỏ càng tốt, đánh giá tới cụm dân cư, từng khu dân cư... Khi đó, các biện pháp ngăn chặn dịch hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, sự phát triển kinh tế-xã hội trên diện rộng. Việc sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng với hơn 75% người dân được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá dịch theo hướng đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong, tình hình đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân mà không đặt nặng về số ca mắc mới.



Truyền thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác (đông-tây y, phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp...); các biện pháp hành chính, an sinh xã hội và đi lại của người dân áp dụng thống nhất tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng.



Báo chí, truyền thông cần thận trọng khi thông tin về “sự cố” tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, thông tin theo nguồn tin chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền địa phương và Bộ Y tế, không bình luận, khai thác mở rộng làm nóng vấn đề, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.



Chủ động truyền thông về việc xuất hiện biến thể mới của Covid-19 (B.1.1.529 có tên là Omicron) ở nhiều nước Châu Âu (Anh, Đức, Italia, Hà Lan...) để nâng cao cảnh giác. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á không nên buông lỏng ý thức phòng-chống dịch, cảnh báo một số quốc gia trên thế giới có thể phải “đóng cửa trở lại” nếu không cùng nhau kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.



Tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.



KIỀU PHAN