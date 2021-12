Gia Lai: Tăng cường nhiệm vụ, giải pháp kéo giảm sâu tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2005/UBND-NC về việc tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.





Qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông thời gian vừa qua, trong tháng 11-2021, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, cụ thể tại một số địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: Đức Cơ, Chư Sê, Ia Grai.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) lập biên bản xử phạt người vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hữu



Trước tình hình hoạt động lưu thông của người, phương tiện dự kiến gia tăng trong thời gian tới; để kéo giảm sâu tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương và tăng cường triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) những tháng cuối năm 2021 gắn với các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc Thông báo số 236/TB-VP ngày 29-10-2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2021 và khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về TTATGT gắn với yêu cầu về các giải pháp phòng-chống dịch Covid 19 trong bảo đảm TTATGT; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện.



Sở Giao thông-Vận tải siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải an toàn, thông suốt, hiệu quả và các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong bảo đảm TTATGT.



Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên; đặc biệt chú trọng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT kết hợp với phòng-chống dịch Covid-19. Duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nêu gương tự giác, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT.



KIỀU PHAN