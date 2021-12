Gia Lai khẩn trương kiểm soát các điểm nóng dịch bệnh

(GLO)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, chiều 7-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Đak Đoa, Đak Pơ và TP. Pleiku (kết nối đến cấp xã) để triển khai khẩn cấp công tác phòng-chống dịch. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.





Nhiều ổ dịch mới phức tạp



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ ngày 26-41 đến 17 giờ ngày 7-12, toàn tỉnh ghi nhận 4.425 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đã có 10 ca tử vong, hiện còn 1.679 bệnh nhân đang điều trị. Riêng số công dân đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10 đến ngày 7-12 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.532 ca (1.396 ca dương tính mới và 136 ca tái dương tính). Trong những ngày qua, số ca mắc tại tỉnh liên tục ở mức 3 con số, xuất hiện thêm nhiều điểm nóng phức tạp về dịch Covid-19, nhất là các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện...

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Theo Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H’Bé Nét, tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, huyện ghi nhận 718 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 25-11 đến ngày 7-12, huyện có 284 ca mắc ở 11/15 xã, thị trấn. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhất là tại thị trấn Chư Sê. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa tạm thời thị trấn Chư Sê từ ngày 6 đến 8-12 để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân nơi đây.



Còn ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: Từ ngày 5-12 đến 7-12, huyện ghi nhận 164 ca mắc Covid-19 (126 ca tại thị trấn Phú Thiện, còn lại tại 4 xã) liên quan đến 4 chùm ca bệnh, qua truy vết đã xác định nguồn lây. Khả năng nguồn bệnh còn tiểm ẩn trong cộng đồng nhiều nên lực lượng chức năng tích cực khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, truy vết nhanh. Riêng tại thị trấn và một số làng của các xã ghi nhận ca mắc, huyện đã chỉ đạo hạn chế các hoạt động không thiết yếu. Huyện đang cố gắng ổn định tình hình để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.



“Khó khăn trong công tác phòng-chống dịch tại huyện Phú Thiện là số lượng F1 lớn, các khu cách ly tại huyện không đủ chỗ cách ly hết, vì vậy đề nghị tỉnh nghiên cứu mô hình triển khai cách ly F1 tại nhà; hỗ trợ nhân lực cho Phú Thiện trong công tác phòng-chống dịch; cung ứng test nhanh cho huyện để triển khai xét nghiệm nhanh trong cộng đồng”-ông Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện-đề xuất.



Báo cáo tình hình dịch tại địa phương, ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-thông tin: Từ ngày 30-11 đến 7-12, huyện ghi nhận 102 trường hợp dương tính liên quan đến 5 ổ dịch tại 6 xã trên địa bàn; trong đó, 3 ổ dịch đã xác định nguồn lây. Ngành chức năng đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm dịch tễ liên quan, tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Đồng thời, tại 6 xã có ổ dịch, huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng-chống dịch.



Đảm bảo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Tại cuộc họp, các địa phương, sở, ngành đã nhiều ý kiến, đề xuất trong công tác phòng-chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Những ngày qua, số ca dương tính trên địa bàn tỉnh tăng cao, tình hình dịch phức tạp và trải rộng ra các huyện. Thời gian tới, dự lường dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là sắp đến có lễ Noel, Tết Nguyên đán, giao thông đi lại giữa các địa phương tăng... nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Vì vậy, các địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong công tác phòng-chống dịch, khẩn trương kiểm soát các điểm nóng. Khi xác định có ổ dịch vẫn giữ nguyên tắc là khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, nghiêm ngặt; tiến hành xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, sớm bóc tách F0 và F1 để đưa đi điều trị và cách ly có hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện





Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bổ sung ngay tổ, đội truy vết và tổ, đội xe đưa công dân đi cách ly. Đối với các địa phương đang có dịch cần thiết lập ngay đội y tế lưu động, triển khai phương án oxy đến cấp xã; rà soát và xây dựng phương án cao nhất cho địa phương mình trong công tác phòng-chống dịch. Các địa phương lưu ý triển khai thống nhất, đồng bộ Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với quản lý các tình huống rủi ro; đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học... cần lập phương án làm việc để chủ động và sẵn sàng khi có ca F0 vẫn có thể hoạt động.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 10-12, tỉnh sẽ rà soát toàn bộ dân số, từ đó đề xuất số vắc xin cần cấp với Bộ Y tế. Vì vậy, các địa phương cần rà soát số lượng dân số thực, đảm bảo người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định, phấn đấu phủ vắc xin cho người dân. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ xây dựng triển khai tiêm mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên; trong đó, ưu tiên trước cho lực lượng tuyến đầu. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương đánh giá từng vùng để khoanh vùng rộng, phong tỏa phù hợp, diện hẹp, không gây khó khăn cho người dân và công tác phòng-chống dịch; nếu đã khoanh vùng thì phải lên phương án và trả lại vùng sạch trong vòng 72 giờ.



Về các phương án điều trị cho bệnh nhân Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị trong tuần tới, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát thêm địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến. Về việc thực hiện thí điểm cách ly F0 tái dương tính, F0 không triệu chứng và F1 tại nhà, các địa phương tự đánh giá, nơi nào đủ điều kiện thì triển khai chặt chẽ, đồng bộ, có sự giám sát; nên thí điểm để có đánh giá, triển khai từng bước nhằm sẵn sàng chủ động trong tình huống cao. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, do có một số yếu tố đặc thù thì F1 vẫn thực hiện cách ly tập trung... Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu địa phương nào có vướng mắc thì đề xuất để Ban Chỉ đạo tỉnh có hướng dẫn cụ thể.



NHƯ NGUYỆN