"Chuyến xe 0 đồng" ấm áp nghĩa tình

(GLO)- Đại đức Thích Quang Dũng-Trụ trì chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã kêu gọi phật tử, nhà hảo tâm đứng ra tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” để chở bệnh nhân và vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vùng sâu, vùng xa, lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch.

Đại đức Thích Quang Dũng cho biết: Đầu tháng 5-2021, chùa Quan Âm kêu gọi phật tử đóng góp tiền mua 1 chiếc xe ô tô và triển khai “Chuyến xe 0 đồng” giúp bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đến nay, “Chuyến xe 0 đồng” đã chở 20 trường hợp đi cấp cứu ở các Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã An Khê và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Cuối tháng 11 vừa qua, con của ông Võ Văn Chương (thôn Thượng An 2, xã Song An) đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương ở vùng đầu. Ngay sau đó, ông Chương liền gọi điện cho Đại đức Thích Quang Dũng nhờ chở con xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. “Nhận được thông tin, không ngại đêm hôm, thầy Dũng tới chở con tôi đi viện. Hiện con tôi đã dần bình phục. Gia đình tôi cảm ơn Đại đức nhiều”-ông Chương bày tỏ.

Gia đình ông Lê Mêm (thôn Thượng An 3, xã Song An) thuộc diện cận nghèo. Ông Mêm bị bệnh hiểm nghèo, định kỳ hàng tháng phải vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mấy tháng liền, người thân không thể đưa ông đi tái khám, điều trị nên bệnh trở nặng. “Nhờ “Chuyến xe 0 đồng” của chùa Quan Âm, tôi được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chữa trị kịp thời. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, nhà chùa đều tặng quà, gạo, nhu yếu phẩm, nhiều lần còn có cả tiền mặt giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”-ông Mêm tâm sự.

“Chuyến xe 0 đồng” chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê) vận chuyển lương thực, thực phẩm ủng hộ khu cách ly tập trung ở các huyện, thị xã phía Đông tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài chở bệnh nhân, “Chuyến xe 0 đồng” còn đem biết bao yêu thương đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa; đồng thời, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 ở các khu cách ly tập trung. Đại đức Thích Quang Dũng thông tin: “Từ khi có xe, chúng tôi đã thực hiện nhiều “Chuyến xe 0 đồng” chở hàng trăm suất quà để tặng học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An), Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro), Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro). Cùng với đó, chúng tôi đã 6 lần vận chuyển rau củ quả của người dân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vào TP. Hồ Chí Minh ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong những ngày thị xã An Khê tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân, nhà chùa phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã chở người dân ở các xã, phường về tiêm; chở vật tư y tế của các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã phía Đông tỉnh. Mới đây, “Chuyến xe 0 đồng” chở 5 tấn gạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ các khu cách ly tập trung tại các địa phương khu vực phía Đông tỉnh”.

Với hoạt động ý nghĩa, thiết thực, “Chuyến xe 0 đồng” đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của đông đảo người dân. Anh Võ Văn Minh (thôn Thượng An 1, xã Song An) chia sẻ: “Nhà tôi đối diện với chùa Quan Âm. Những năm qua, chứng kiến Đại đức Thích Quang Dũng tích cực tham gia từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tôi rất cảm phục. Thấy Đại đức một mình lái xe vất vả, tôi đã đăng ký tham gia. Thông qua “Chuyến xe 0 đồng”, tôi muốn đóng góp một chút công sức, chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo khó. Thời gian tới, tôi tiếp tục tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng của nhà chùa”.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Nguyễn Thị Hồng Minh nhận xét: “Thời gian qua, Đại đức Thích Quang Dũng tích cực kêu gọi phật tử chung tay đóng góp gạo, nhu yếu phẩm ủng hộ các khu cách ly tập trung, lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch trên địa bàn thị xã. Đặc biệt, thông qua “Chuyến xe 0 đồng”, chùa Quan Âm đã góp sức cùng chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ người dân, bệnh nhân nghèo. Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã đề xuất Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho Đại đức Thích Quang Dũng”.