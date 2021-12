Chư Sê: Phấn đấu giảm còn 10,37% hộ nghèo vào cuối năm 2022

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức song dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các xã, thị trấn, tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2021 phát triển ổn định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 12.500 tỷ đồng. Trong đó, nông-lâm nghiệp chiếm 33,29%; công nghiệp-xây dựng 35,21%; thương mại-dịch vụ 31,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện hơn 35.000 ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 40.000 tấn, đạt kế hoạch tỉnh và huyện giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 439.000 con. Trong năm 2021 bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện tại 15 xã, thị trấn với 1.181 con bị nhiễm bệnh ở 746 hộ, chết 73 con; huyện đã triển khai phun hóa chất tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi và tiêm phòng cho đàn vật nuôi đảm bảo 100% kế hoạch phân bổ.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực, hiện nay đã có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong năm diễn biến phức tạp. Huyện đã ghi nhận 202 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời khoanh vùng, xử lý các trường hợp liên quan đến ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản ổn định và giữ vững.

Trong năm 2022, UBND huyện tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, củng cố phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu năm 2022 tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.967 tỷ đồng; tổng giá trị bán lẻ hàng hóa bình quân ước đạt 2.128 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 536,7 tỷ đồng; phấn đấu cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,37%, phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới.