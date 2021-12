Chủ động ứng phó sự cố hóa chất

(GLO)- Công tác huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, ứng phó sự cố hóa chất, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các nhà quản lý, cơ sở sản xuất có cách nhìn bao quát hơn về nguy cơ sự cố. Qua đó, các đơn vị có kế hoạch chuẩn bị để ứng cứu với các tình huống có thể xảy ra, hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, tài sản vật chất và môi trường.

Tăng cường quản lý hóa chất

Trong cuộc sống hiện tại, hóa chất là sản phẩm không thể thiếu cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông-vận tải, y tế và tiêu dùng của xã hội. Trên địa bàn tỉnh, ngành công nghiệp hóa chất chưa phát triển nên hoạt động hóa chất chủ yếu là kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Toàn tỉnh hiện có 1 kho xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên với sức chứa 5.200 m3; 1 kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên với sức chứa 70 tấn thuốc nổ và 300.000 phương tiện nổ; 417 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; khoảng 400 cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai; 3 nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; 2 nhà máy chiết nạp khí oxy, 1 nhà máy chiết nạp khí oxy đồng thời chiết nạp khí acetylen và khí argon.

Sự kiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh sẽ giúp các nhà quản lý, cơ sở sản xuất… có cách nhìn bao quát hơn về nguy cơ sự cố. Ảnh: Phạm Văn Binh

Đến nay, tất cả các đơn vị hoạt động hóa chất có quy mô lớn như kho xăng dầu, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, các nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai đều đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và được phê duyệt theo quy định. Phần lớn các đơn vị hoạt động có quy mô nhỏ như các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai cũng đã tự lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Ở cấp tỉnh, Sở Công thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17-12-2015. Cùng với đó, Sở cũng đôn đốc các đơn vị thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội ứng phó sự cố hóa chất cơ sở và thường xuyên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất theo các tình huống giả định có thể xảy ra. Phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy trong hoạt động hóa chất. Định kỳ hàng năm, Thanh tra Sở Công thương đều tổ chức thanh tra đối với hoạt động hóa chất, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Sẵn sàng ứng phó tình huống sự cố hóa chất

Thời gian qua, với sự quản lý chặt chẽ của Sở Công thương, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương, sự quan tâm, tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất của các đơn vị nên trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra sự cố hóa chất nào. Tuy nhiên, hoạt động hóa chất vẫn luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, xảy ra sự cố lớn; hóa chất có khả năng phát tán nhanh trên diện rộng, rất dễ xâm nhập vào cơ thể người và để lại những hậu quả đối với sức khỏe và môi trường bởi khả năng tồn lưu lâu dài khó phân hủy.

Xuất phát từ những lý do đó, việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là việc làm cấp thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, các cơ sở sản xuất có cách nhìn bao quát hơn về nguy cơ sự cố hóa chất, từ đó có kế hoạch chuẩn bị để ứng cứu, hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu do sự cố hóa chất gây ra. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Công thương phối hợp với Công an tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và các đơn vị tham gia diễn tập xây dựng kế hoạch, kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2021 với tình huống giả định: “Tại Kho xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), trong quá trình bơm đẩy xăng E5 RON92 từ xe xitec lên bể trụ đứng, mặt bích nối ống công nghệ do sử dụng lâu ngày và phải chịu áp lực bơm lớn dẫn đến bị bục gioăng đệm giữa hai mặt bích khiến xăng bị tràn ra ngoài với khối lượng lớn. Khi xảy ra sự cố, lái xe và nhân viên vận hành dùng dụng cụ để đóng van khóa đoạn ống bị bục, đồng thời thay gioăng đệm tại mặt bích nối ống. Do vội vàng, sơ ý nên đã để công cụ va chạm với đường ống thép khiến phát sinh tia lửa, gặp hơi xăng gây cháy. Đám cháy bùng phát dữ dội, nguy cơ cháy lan đến khu vực các bồn chứa xăng, dầu”.

Khi phát hiện sự số, các cán bộ, công nhân viên của Kho và Cửa hàng xăng dầu số 68 đã nhanh chóng triển khai xử lý sự cố. Ảnh: Phạm Văn Binh

Căn cứ kịch bản đã được phê duyệt, tất cả các đơn vị tham gia diễn tập đã luyện tập, hợp luyện và chính thức tổ chức diễn tập trong ngày 29-12. Trong quá trình luyện tập, các đơn vị đã bổ sung các nội dung sát với diễn biến tình hình, nắm chắc trình tự, thành phần diễn tập, thành phần mời dự và thời gian để tham gia đúng, đủ theo quy định. Ban Chỉ huy diễn tập tổ chức luyện tập tập trung dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo. Các thành phần tham gia đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo cương vị chức trách đảm nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc điều hành của Ban Chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong các nội dung luyện tập bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình huống sự cố đề ra.

Công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh lần này được thực hiện theo các nội dung như phát hiện sự cố và báo động; triển khai xử lý ban đầu của lực lượng tại chỗ; triển khai phối hợp giữa các lực lượng của huyện trong công tác ứng phó sự cố hóa chất; các lực lượng, phương tiện cấp tỉnh tham gia xử lý sự cố hóa chất; triển khai tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố; kết thúc và khắc phục hậu quả sau sự cố. Cuộc diễn tập đã phản ánh toàn diện sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị và thực hiện của các ngành, đơn vị. Đây là cuộc diễn tập lần đầu tiên thực hiện cấp tỉnh, có nhiều điểm mới trong nội dung, song các ngành, các lực lượng đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trong phương pháp thể hiện. Cuộc diễn tập đã đạt được những mục tiêu đặt ra là nâng cao tính sẵn sàng, năng lực ứng phó sự cố hóa chất của đơn vị; nâng cao khả năng phối hợp thực binh của các lực lượng tham gia như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, y tế, quân đội và chính quyền địa phương; khả năng chỉ huy, điều hành phối hợp các lực lượng ở quy mô lớn.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên nói riêng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nói chung, đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người quản lý cơ sở trong việc đảm bảo an toàn lưu trữ và sử dụng hóa chất, cũng như kiến thức về công tác ứng phó, tích lũy thêm kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó nếu như có sự cố hóa chất xảy ra. Qua đó, nhằm bảo vệ tốt tài sản và tính mạng của cán bộ nhân viên trong từng đơn vị, đảm bảo các hoạt động của đơn vị luôn vận hành an toàn, kinh tế. Đồng thời, thông qua hoạt động diễn tập, sẽ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý sự cố để chủ động, sẵn sàng trong ứng phó khi có tình huống thật xảy ra.

PHẠM VĂN BINH - Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban