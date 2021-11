Xôn xao 1 hộ dân ở miền Trung nhận hỗ trợ thiệt hại mưa bão… 2.000 đồng

Một người dân ở tỉnh Quảng Nam đăng tải lên mạng xã hội Facebook tỏ vẻ bức xúc khi UBND xã mời lên cơ quan để nhận hỗ trợ do mưa bão năm 2020 nhưng với số tiền chỉ… 2.000 đồng.





Sáng 26.11, một lãnh đạo UBND H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã chỉ đạo xác minh thông tin một người dân trên địa bàn huyện phản ánh việc nhận hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra với số tiền vỏn vẹn chỉ 2.000 đồng.



Trước đó, tối 25.11, trên trang Facebook cá nhân có tên Nguyễn Truyện đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với 2.000 đồng.



Nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với 2.000 đồng được đăng tải lên mạng xã hội Facebook - Ảnh: C.X



“Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2 ngàn (2.000 đồng). Bà con cho một bình luận", nội dung đăng tải lên trang Facebook.



Trong đó giấy mời của UBND xã Tam Vinh (H.Phú Ninh) với nội dung: “Kính mời bà Nguyễn Thị Kim Truyện đúng vào lúc 14 giờ ngày 25.11.2021 đến tại Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, 9 gây ra năm 2020”. Kèm với giấy mời là tờ tiền trị giá 2.000 đồng.



Vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook, ngay lập tức đã gây xôn xao và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Tuy nhiên, sáng nay, tài khoản Facebook này đã gỡ bỏ bài viết.

Hỗ trợ theo quy định



Liên quan vấn đề này, trao đổi với PV Thanh Niên ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, xác nhận việc một người dân trên nhận tiền hỗ trợ mưa bão chỉ 2.000 đồng là có thật.



Theo ông Phú, bà Nguyễn Thị Kim Truyện là một trong số những hộ dân bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra. Sau bão, địa phương tiến hành kê khai để hỗ trợ cho nhân dân.



Qua kiểm tra thiệt hại thì gia đình bà Truyện chỉ thiệt hại 1 cây chuối (diện tích thiệt hại là 10 m2), mức độ thiệt hại là trên 70%. Căn cứ vào diện tích thiệt hại, đối tượng cây trồng và mức độ thiệt hại nên khi áp dụng theo Nghị định số 02.2017 của Chính phủ thì sẽ ra với mức hỗ trợ tiền mà bà Truyện nhận thực là 2.000 đồng.



“Diện tích người dân thiệt hại ít thì tính ra số tiền thiệt hại ít thôi. Về quá trình thực hiện các thủ tục đều đảm bảo theo quy định, kể cả quá trình niêm yết số tiền để chi trả cho nhân dân, cũng thực hiện trong vòng 30 ngày. Đồng thời, địa phương đã có thông báo niêm yết cụ thể để người dân đến, đối chiếu kiểm tra, xem xét nếu có vấn đề thì phản ánh. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào của người dân về vấn đề này cả”, ông Phú nói.



Theo ông Phú, toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của mưa bão năm 2020, qua rà soát mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp và dưới 20 triệu có 62 trường hợp.



“Tôi thừa nhận việc người dân đến ngồi chờ nhưng sau đó chỉ nhận được số tiền là 2.000 đồng thì rất khó coi, tôi cũng chia sẻ việc này. Tuy nhiên, không có cách nào khác hơn được. Người dân có thiệt hại do mưa bão đề nghị hỗ trợ thì xã ghi nhận để kê khai, hỗ trợ theo quy định thôi. Ai thiệt hại ít thì hưởng ít. Ai thiệt hại nhiều thì nhà nước hỗ trợ nhiều”, ông Phú nói.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)