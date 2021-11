Chiều 10-11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung.



Chưa tăng lương cơ sở 2021: Đối tượng nào sẽ chịu tác động?

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn, chiều 10-11-2021. Ảnh: Quang Phu1c





Từ 1-1-2022 lương hưu sẽ tăng



ĐB Vương Thị Hương (Hà Giang) đặt vấn đề, người nghỉ hưu trước năm 1995 đã cao tuổi, lương hưu thấp, nhiều người chật vật mưu sinh. Đây là nhóm người dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh. Bộ trưởng giải quyết vấn đề này như thế nào?



Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung trả lời, tuy vừa qua phải dừng cải cách tiền lương, nhưng Chính phủ vẫn dự kiến điều chỉnh lương hưu, nhất là những người về hưu trước năm 1995 và người có lương hưu thấp.





Trước đây dự kiến 1-7-2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, Bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1-1-2022. Mức điều chỉnh dự kiến là 7,4%. Tổng kinh phí điều chỉnh lương hưu là 12.650 tỷ đồng. Chúng tôi phấn đấu đến 1-1-2022, người về hưu được hưởng chính sách mới", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.





Hội trường Diên Hồng chiều 10-11.



Vẫn ĐB Vương Thị Hương nêu câu hỏi: "Báo chí đưa tin gần đây có 22.000 người nhận nhầm hỗ trợ. Bộ trưởng có nắm được không, xử lý thế nào?"



Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng ở đây có sự nhầm lẫn. Ông cho biết đã trực tiếp điện cho Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và yêu cầu Sở LĐTB-XH báo cáo bằng văn bản, đồng thời cử một Thứ trưởng cùng các đơn vị vào kiểm tra thực tế, gặp người phát, người nhận nhầm.



“Thực tế chỉ có 1.490 người nhận nhầm. Con số 22.000 người là của tỉnh Bình Dương thống kê để hỗ trợ thêm cho lao động ở các khu nhà trọ trong lúc khó khăn với mức 800.000 đồng/người. Sau đó, tỉnh thấy con số quá lớn, nên đã rà soát, điều chỉnh lại. Số người nhận nhầm chỉ là 1.490 người, với số tiền 1,6 tỷ đồng và cũng đã hoàn trả lại", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung “đính chính”.



Phải lo thật tốt chính sách về đời sống, mức lương, thu nhập cho người lao động



Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) về giải pháp chăm sóc trẻ mồ côi do Covid-19, phần lớn TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ LĐ, TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, do tác động của dịch, thế giới có 1,5 triệu trẻ em mồ côi, Việt Nam có 2.532 trẻ mồ côi với 81 trẻ mất cả cha và mẹ vì dịch bệnh.



Bộ đã chủ động nghiên cứu, ban hành chính sách, như thay thế Nghị định 136 bằng nghị định 20 (có hiệu lực từ 1-7), quy định việc bảo trợ trẻ em, các chính sách cho trẻ mồ côi, chính sách cho trẻ trong làng SOS, theo đó hỗ trợ trẻ em dưới 4 tuổi có người đỡ đầu với mức 1,8 triệu đồng/trẻ.



Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ trẻ mồ côi cha hoặc mẹ mỗi cháu 5 triệu đồng, mồ côi cả cha mẹ thì được cấp sổ tiết kiệm 20 triệu đồng.



"Chúng tôi vận động để các cháu đều có mái ấm gia đình, người thân đỡ đầu. Hiện 81 cháu đều sống với người thân. Trường hợp không có người thân sẽ có mẹ đỡ đầu, trường hợp xấu nhất mới đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội", ông Dung nói.



Về tình trạng thiếu hụt lao động được ĐB Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề cập, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, cần chú trọng giữ chân người lao động, thu hút người lao động quay trở lại, giải quyết việc làm cho người lao động ở những nơi mà họ đã về và điều tiết bổ sung trong trường hợp đặc biệt, ở những địa bàn, đối tượng, lĩnh vực cấp thiết.



Trong đó, quan trọng nhất là chúng ta phải lo thật tốt chính sách về đời sống, mức lương, thu nhập cho người lao động. Thứ hai, chăm lo an sinh thật tốt, phải có mức sàn tối thiểu cho người lao động yên tâm: Vấn đề nhà trọ, nhà ở, sinh hoạt, nơi chăm sóc con cái. Thứ ba, phải đảm bảo cho người lao động về an toàn tính mạng, sức khỏe, đó là tiêm vaccine...



Đối với khắc phục hạn chế các vấn đề về an sinh xã hội, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia được xếp hạng đứng đầu trong khối ASEAN về đầu tư ngân sách cho an sinh xã hội.



“Chúng ta có những chính sách tương đối đồng bộ và hoàn thiện, kể cả cho người có công, người yếu thế, người già… Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đề án để đầu năm 2023, sẽ trình với Ban chấp hành Trung ương về củng cố, nâng cao chất lượng an sinh”, ông Đào Ngọc Dung thông tin.

Theo ANH PHƯƠNG (SGGPO)