Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng-chống ma túy trong trường học

(GLO)-Chiều ngày 5-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá nhiệm vụ phòng-chống ma túy trong trường học năm 2021 và đảm bảo an toàn trường học khi học sinh, sinh viên quay trở lại học trực tiếp tại trường.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi cùng đại diện Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Năm 2021, Bộ GD-ĐT đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra. Các địa phương, cơ sở giáo dục đã chủ động thực hiện đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; bồi dưỡng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong cơ sở giáo dục; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong nhà trường; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về nâng cao đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, tố giác hành vi bạo lực học đường; cung cấp thông tin của các cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp; tổ chức hội nghị nghiên cứu, tìm hiểu mô hình trường học an toàn; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Thu

Kết quả, có 29.814 cơ sở giáo dục an toàn trong tổng số 30.826 cơ sở giáo dục toàn quốc (đạt tỷ lệ 97%); 100% số lớp an toàn. Về công tác phòng-chống ma túy, 21/63 Sở GD-ĐT đã có văn bản báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; 12/63 UBND tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 11/63 tỉnh, thành đề xuất chuyển thực hiện một số nhiệm vụ sang năm 2022.

Tại hội nghị, các địa phương đã đưa ra các ý kiến xoay quanh nội dung đảm bảo an toàn trường học khi học sinh, sinh viên quay trở lại học trực tiếp, đảm bảo phòng-chống ma túy, ngộ độc thực phẩm… Đồng thời, đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đề nghị các cơ sở giáo dục cần đề cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền, ban ngành, hội, đoàn thể địa phương và phụ huynh học sinh. Qua đó, tuyên truyền cho các em hiểu rõ tác hại của ma túy, kịp thời ngăn chặn, phòng-chống ma túy học đường. Thứ trưởng cũng đề nghị các tỉnh, thành đảm bảo an toàn, tìm giải pháp thích hợp để đưa các em trở lại trường học. Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy công tác xã hội hóa minh bạch, thực hiện tốt trách nhiệm của mình và nhiệm vụ đề ra… Từ đó, tạo cho học sinh môi trường học tập an toàn, thân thiện và đạt kết quả cao.