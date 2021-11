Gia Lai: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo

(GLO)- Lời Tòa soạn: “Không để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu mà Gia Lai luôn hướng tới trong phong trào chung tay vì người nghèo. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ người nghèo và kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.





* P.V: Theo bà thì Gia Lai đã đạt được những kết quả như thế nào trong thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”?



Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại

- Bà PHẠM THỊ LAN: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình “Vì người nghèo” được các ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều hình thức để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội.



Trong 9 tháng năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động gần 4,2 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, toàn tỉnh đã triển khai xây mới 50 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 7 căn nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập và chăm lo hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 8,6 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân cùng với số dư của năm 2020 chuyển sang đã hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020; hỗ trợ bà con kiều bào 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia) trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước, gia đình có người bị tử vong do thiên tai với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.



Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, MTTQ đã kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền 24 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, công dân phải cách ly tập trung, trong các khu vực bị phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch… Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 15 chuyến xe với gần 400 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm (trị giá gần 3 tỷ đồng) để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng thiết yếu do người dân Gia Lai gửi cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp giảm bớt khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19.



* P.V: Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai các hoạt động gì để hỗ trợ người nghèo, thưa bà?



- Bà PHẠM THỊ LAN: Các hoạt động của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 được tổ chức từ ngày 17-10 đến 18-11, gắn với đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác; phân loại hộ nghèo theo nhu cầu (nhà ở, phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh...) để xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp.



Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận và các đoàn thể thị trấn Kbang trao tiền hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Lê Đại



* P.V: Theo bà, để đạt được kết quả đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp được thể hiện như thế nào?



- Bà PHẠM THỊ LAN: Để thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo người nghèo trong năm 2021, MTTQ đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, vận động con em xa quê, các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đỡ đầu, hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo. Đặc biệt, MTTQ đã chủ trì vận động người dân tích cực tham gia phong trào làm nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra, MTTQ đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ sinh kế để người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Sau khi hỗ trợ sinh kế, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể được phân công giám sát, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để người dân phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ, góp phần thoát nghèo bền vững.



Bên cạnh hỗ trợ vật chất và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân có ý chí, mong muốn thoát nghèo từ trong tư tưởng, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.



* P.V: Xin cảm ơn bà!

MAI KA - LÊ ĐẠI (thực hiện)