Đak Đoa: Tuyên truyền giữ vững trật tự an ninh nông thôn tại xã Đak Krong

(GLO)- Sáng 4-11, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Đak Đoa tổ chức hoạt động tuyên truyền giữ vững trật tự an ninh nông thôn tại xã Đak Krong (huyện Đak Đoa).

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng quà cho thanh niên chậm tiến xã Đak Krong (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài

Tham gia hoạt động, 30 đoàn viên, thanh niên xã Đak Krong đã được Thiếu tá Nguyễn Đình Minh-Trưởng Công an xã Đak Krong phổ biến một số nội dung về an ninh nông thôn, tình hình an ninh trên địa bàn huyện Đak Đoa, các hình thức xử phạt hình sự và hành chính khi vi phạm pháp luật. Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo và thanh niên chậm tiến trên địa bàn xã.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Ban tổ chức mong muốn đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nỗ lực phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.