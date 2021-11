Chồng tử vong bất thường, vợ bị tạm giữ để điều tra

Nghe tiếng la hét trong đêm, mọi người chạy sang thì phát hiện ông L. người bê bết máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.



Tối 13-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một người dân trên địa bàn tử vong bất thường.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người dân sống xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình ông Đinh Hữu L. (SN 1972), trú xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Mọi người liền chạy sang thì phát hiện ông L. người bê bết máu. Nạn nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do mất máu nhiều nên ông L. đã tử vong.



Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, vợ ông L. bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông L..



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)