20 giờ ngày 19/11 cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19

Hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời, lan tỏa tình nhân ái yêu thương.

Đưa tro cốt các nạn nhân tử vong vì COVID-19 về bàn giao cho các gia đình. (Ảnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng cung cấp)



Thời gian qua, nhất là khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố, hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh. Đây là tổn thất và mất mát vô cùng to lớn.



Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong do dịch COVID-19.



Hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch, phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng công văn số 3255/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19.



Các Ban Trị sự, các chùa, cơ sở tự viện hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19/11.



Đúng 20 giờ 00 ngày 19/11, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19.



Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tùy vào điều kiện và thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm tại địa phương đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.



Lưu ý đây là công việc Phật sự hết sức có ý nghĩa, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Chư tôn đức Tăng, Ni các chùa, cơ sở tự viện phát tâm thực hiện.



Đề nghị các tổ chức tôn giáo hưởng ứng Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19



Ngày 15/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành về Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19.



(Ảnh minh họa: Xuân Khu/TTXVN)



Công văn nêu rõ thời gian qua, nhất là khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát đã gây khó khăn chung cho toàn xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình của đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó có sự tích cực hưởng ứng và chung tay phòng, chống dịch của các tôn giáo, công tác phòng, chống dịch ở nước ta đã đạt được hiệu quả rất cao, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.



Trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra, vẫn bừng sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách,” “Nhường cơm, sẻ áo,” gắn bó đồng hành cùng dân tộc của đồng bào các tôn giáo với nhiều hoạt động tích cực, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thấm đẫm tình đồng đạo, nghĩa đồng bào.



Đặc biệt trong thời gian vừa qua, đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; đăng ký sử dụng cơ sở thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân mắc COVID-19; vận động các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực thực hiện và lan tỏa phong trào “Bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch và những nơi có người cách ly”; tổ chức những buổi cầu siêu, cầu nguyện, Thánh lễ và các nghi thức tín ngưỡng tôn giáo phù hợp, cầu cho đại dịch mau chấm dứt và cầu siêu, cầu nguyện cho những người qua đời vì COVID-19...



Những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần kết nối tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia của đồng bào các tôn giáo cùng nhân dân và cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm chống dịch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, mang lại sự bình yên cho mọi người.



Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 được tổ chức nhằm tưởng niệm hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh do đại dịch COVID-19; thể hiện nỗi buồn sâu sắc, sự sẻ chia trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân, lan tỏa tình nhân ái yêu thương; tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19.



Đây cũng là dịp phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hưởng ứng và có hình thức phù hợp tham gia Lễ tưởng niệm cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì dịch COVID-19, đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch..

Theo TTXVN/Vietnam+