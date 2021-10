Trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em mồ côi, phụ nữ mang thai, phụ nữ tham gia tuyến đầu chống dịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.





Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Chương trình “Tình thương cho em” của Báo Người Lao Động thăm và hỗ trợ 2 bé B.Y.N., B.Y.Ng. tại TP HCM - Ảnh: Lê Vĩnh



Theo đó, hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì mắc Covid-19 từ nguồn vận động xã hội của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; hỗ trợ phụ nữ bị mắc Covid-19 đang mang thai hoặc sinh con và nhân viên có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, các chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và sinh viên ngành y là nữ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.



Trước đó ngày 18-10, Bộ LĐ-TB-XH đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Trong tờ trình đề nghị đối với phụ nữ bị nhiễm Covid-19 đang mang thai hoặc sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 2 triệu đồng/người.



Người có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (bao gồm cả lực lượng vũ trang hoặc y tế trung ương và địa phương, người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) là nữ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp độ 3, 4 của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày của Chính phủ và tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19, cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1-5- 2021 đến ngày 31-12-2021 được hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/người.



Phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trở về quê sinh sống, cư trú được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh.



Đối với chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha, mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 31-12-2021 (ngoài các chính sách quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội): Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng/trẻ em. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/trẻ em. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm 1 lần 2 triệu đồng/người.



Bộ LĐ-TB-XH cho biết tổng nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên khoảng 127,33 tỉ đồng, trong đó từ ngân sách trung ương 104 tỉ đồng, từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 14,1 tỉ đồng, từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương 9,23 tỉ đồng.



Mục tiêu của Nghị quyết là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm trong lao động và học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em, những đối tượng yếu thế cần được ưu tiên.



Theo Văn Duẩn (NLĐO)