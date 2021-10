Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phấn đấu trồng 500 cây xanh tại nơi làm việc

(GLO)- Ngày 1-10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham gia của các đại biểu đại diện 15 cơ sở hội trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả. Chất lượng cán bộ Hội được nâng lên; các mô hình, phong trào thi đua, cuộc vận động diễn ra sôi nổi, thiết thực. Cụ thể, Hội đã tổ chức 121 đợt tình nguyện hướng về cơ sở, trao tặng trên 10 ngàn suất quà tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; chung tay phòng-chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ với tổng số tiền gần 90 triệu đồng…

Đại biểu dự Đại hội tham quan mô hình “Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay vì công sở xanh”. Ảnh: Lê Ánh

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2026 với 8 chỉ tiêu cụ thể, trong đó chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 người; Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh có 5 người. 5 đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp trên (1 dự khuyết). Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tái đắc cử chức Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Tại Đại hội, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã ra mắt mô hình “Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay vì công sở xanh” với 150 cây xanh được trưng bày cùng 35 khung ảnh về hoạt động của phụ nữ Công an toàn tỉnh. Mục tiêu thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh các cấp sẽ trồng, chăm sóc hơn 500 cây xanh tại nơi làm việc.