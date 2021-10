Mái ấm cho những gia đình khốn khó

(GLO)- Thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh, nhiều hộ có nhà cửa bị giông lốc tàn phá năm 2020 ở xã Chư Răng (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp họ an cư lạc nghiệp.

Theo chân cán bộ xã Chư Răng, chúng tôi đến thăm nhà bà Siu H’Lem (làng Voòng Boong). Bà H’Lem có 3 người con đang tuổi ăn học. Vì không có đất sản xuất nên bà phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Năm 2007, chồng bà bị bệnh tâm thần nên gánh nặng cơm áo, thuốc thang càng chồng chất.

Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ ngày 9-5-2020, cơn giông lốc quét qua làng làm ngôi nhà của bà bị sập hoàn toàn. “Lúc đó, mình đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nghe tin căn nhà bị sập, mình buồn lắm. Khi quay về, mình phải cóp nhặt từng miếng ván, miếng tôn quây tạm làm chỗ tránh mưa, nắng. Nợ nần chồng chất nên mình không dám nghĩ đến việc xây lại ngôi nhà mới”-bà H’Lem nhớ lại.

Tháng 9-2021, từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ gia đình bà H’Lem xây nhà mới. Sau hơn 1 tháng thi công cùng sự giúp sức của bà con dân làng, căn nhà có diện tích 32 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng đã hoàn thành trong niềm vui của mọi người. “Có căn nhà khang trang như thế này, mình mừng lắm. Mình cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều”-bà H’Lem bày tỏ.

Tương tự, sau khi lập gia đình, chị Kpă H’Máo (cùng làng) ra ở riêng trong mảnh vườn do bố mẹ cho. Nhờ chịu khó làm ăn nên kinh tế gia đình chị dần được cải thiện. Tuy nhiên, tháng 5-2020, cơn giông lốc ập đến làm căn nhà của chị bị sập hoàn toàn. Hơn 1 năm nay, gia đình chị phải ở nhờ nhà bố mẹ. Nhà chỉ có 6 sào mì và 3 sào lúa rẫy nên thu nhập bấp bênh, việc dựng lại căn nhà là điều quá sức đối với gia đình chị H’Máo.

Gia đình chị Kpă H’Máo (làng Voòng Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) được hỗ trợ xây nhà mới rộng rãi, khang trang. Ảnh: R’Ô HOK

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị H’Máo, đầu tháng 9-2021, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ gia đình chị 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Chỉ sau hơn 10 ngày thi công, căn nhà sàn có diện tích hơn 40 m2 đã hoàn thành. Chị H’Máo xúc động: “Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đẹp thế này, gia đình mình rất mừng. Mình sẽ cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui trong căn nhà mới là gia đình anh Siu Am (làng Voòng Boong). Anh Am cho biết: Sau khi cơn giông lốc quét qua làng, căn nhà của anh bị sập hoàn toàn. Để có nơi trú ngụ tạm thời, chính quyền địa phương, người thân và dân làng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình quây tạm chỗ ở rộng chừng 20 m2. “Tháng 8-2021, được Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình mình đã tận dụng vật liệu sẵn để dựng ngôi nhà sàn mới. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện cho mình vay vốn tín dụng 45 triệu đồng để mua đất sản xuất. Từ nay mình yên tâm phát triển kinh tế, chăm lo cho vợ con”-anh Am bộc bạch.

Ông Nguyễn Trọng Tú-Chủ tịch UBND xã Chư Răng-cho biết: Tháng 5-2020, giông lốc đã khiến 395 căn nhà của người dân và cơ quan trong xã bị thiệt hại với tổng giá trị khoảng hơn 2,9 tỷ đồng. Riêng làng Voòng Boong có 129 hộ bị thiệt hại, 5 căn nhà sập, 19 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, còn lại một phần chuồng trại và công trình phụ của người dân cũng bị hư hại. “Ngoài hỗ trợ các nhu yếu phẩm, từ năm 2020 đến nay, thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh và nguồn quỹ khác, xã đã hỗ trợ xây dựng được 9 căn nhà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định lại cuộc sống”-ông Tú nhấn mạnh.