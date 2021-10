(GLO)-Ngày 1-10, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).





Tham dự tại điểm cầu BHXH Gia Lai có ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc cơ quan BHXH tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam-nhấn mạnh: Đây là chính sách hỗ trợ cấp bách trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền đối với những người lao động đã và đang tham gia BHTN, bị mất việc hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, thu nhập từ ngày 1-1-2020 đến 30-9-2021; người sử dụng lao động gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phải đầu tư một khoản kinh phí lớn cho công tác phòng-chống dịch bệnh. Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu toàn ngành phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân quyền, phân cấp, quy trình nghiệp vụ của hệ thống BHXH, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách này.



Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.



Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể: Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng sẽ hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người; thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người; thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người; thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.



Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1-10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.



NHƯ NGUYỆN