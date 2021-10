Đak Đoa phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng

(GLO)- Theo ông Đinh Ơn-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), các tổ Covid cộng đồng đã giúp người dân nâng cao ý thức và tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch, giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế-xã hội.





Giúp người dân yên tâm cách ly



Ngay sau khi làng Blo (xã A Dơk) phát hiện 2 trường hợp F0 là công nhân của một doanh nghiệp làm điện gió đứng chân trên địa bàn, UBND huyện Đak Đoa đã ra quyết định phong tỏa tạm thời 72 giờ trong phạm vi bán kính 100 m đối với 21 hộ trong làng. Nói về công tác tuyên truyền, ông Quách Trọng Mạnh-Phó Trưởng thôn Blo-cho biết: “Ngoài hệ thống loa truyền thanh, các thành viên tổ Covid cộng đồng tích cực tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, gọi điện thoại trực tiếp tới người dân khu vực cách ly. Cùng với đó, tổ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền thông điệp 5K và hướng dẫn người dân ký cam kết tham gia phòng-chống dịch. Đặc biệt, tổ cử lực lượng trực 24/24 giờ tại 2 điểm chốt của làng để theo dõi, kiểm soát việc đi lại của người dân”.



Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, UBND xã A Dơk còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ các hộ dân đang bị phong tỏa. Theo ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk: Các hoạt động chung tay chia sẻ, giúp đỡ người dân bị phong tỏa tạm thời được xã triển khai tích cực. Ngày 28-9, xã đã hỗ trợ 21 hộ đang bị phong tỏa tạm thời 25 kg gạo/hộ. Ngoài ra, hộ nào có nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu thì viết phiếu cài ngoài cổng nhà, cán bộ và thành viên tổ Covid cộng đồng sẽ mua giúp và chuyển đến tận nơi để người dân yên tâm thực hiện các quy định phòng-chống dịch.

Tổ Covid cộng đồng làng Blo, xã A Dơk tích cực bám nắm hỗ trợ gia đình đang cách ly. Ảnh: Đinh Yến



Xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) giáp ranh với TP. Pleiku. Khi TP. Pleiku thực hiện giãn cách xã hội, xã Hà Bầu phát huy hiệu quả mô hình quản lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại trong khu vực. Ông Y AManh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Bầu-cho hay: “Thời điểm đó, 3 làng Ring Rai, Ia Mút và Sao Đup thành lập 3 chốt bảo vệ “vùng xanh” của làng. Các thành viên tổ Covid cộng đồng các làng trực chốt 24/24 giờ. Đồng thời, Mặt trận, các đoàn thể xã và huyện huy động được 5 tấn lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu giúp người dân 3 làng. Với việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ kịp thời cho người dân, công tác phòng-chống dịch mang lại hiệu quả tích cực”.



Phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng



Ông Đinh Ơn cho hay: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội. Về phần mình, Ban Dân vận Huyện ủy đã kịp thời tham mưu và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận phù hợp với tình hình; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch thiết thực, hiệu quả. Huyện thành lập 570 tổ Covid cộng đồng với gần 1.600 thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm tình hình, kịp thời cung cấp những thông tin về dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.



Bà Mai Thị Nhung-Bí thư Đảng ủy xã Hải Yang-thông tin: Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể tìm ra mô hình mới, cách làm hay góp phần thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Xã đã thành lập 22 tổ Covid cộng đồng với 59 thành viên, mỗi tổ chịu trách nhiệm quản lý từ 40 đến 50 hộ. Phát huy vai trò trách nhiệm, các tổ Covid cộng đồng bám sát yêu cầu nhiệm vụ nên hoạt động khá hiệu quả. Các tổ Covid cộng đồng đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng-chống dịch bệnh, phát hiện người nào có biểu hiện ho, sốt thì báo ngay với trạm y tế xã để theo dõi sức khỏe; rà soát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần giúp đỡ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó, đến nay, xã Hải Yang vẫn giữ vững là “vùng xanh”.



Ông Đinh Ơn cho biết thêm: Các tổ Covid cộng đồng đã giúp người dân nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định phòng-chống dịch, ổn định phát triển kinh tế. Thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ Covid cộng đồng trong việc kiểm soát dịch bệnh ở cơ sở, góp phần cùng với các ban, ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe cho người dân.



ĐINH YẾN