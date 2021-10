Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak: Chú trọng công tác an sinh xã hội

(GLO)- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Thành lập vào đầu năm 2011, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (Tổng Công ty Phát điện 2) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp nguồn năng lượng sạch cho đất nước, tham gia điều tiết, hạn chế lũ trong mùa mưa, đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ đời sống dân sinh vào mùa khô cho người dân vùng hạ du. Bình quân Công ty sản xuất và cung cấp nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia khoảng 685 triệu kWh/năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cùng với việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt đối với cộng đồng. Hàng năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định. Riêng năm 2018, Công ty hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Bình Định 200 triệu đồng; hỗ trợ huyện Ia Pa, Kbang và ngành Giáo dục Gia Lai hơn 2,5 tỷ đồng; ủng hộ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 66 triệu đồng; sửa chữa, xây nhà cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Định và Gia Lai với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty còn nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Trần Thị Khánh, Trần Thị Lập, Nguyễn Thị Ngàn (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Tú An (thị xã An Khê) nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Thu Hoài

Kinh tế gia đình khó khăn lại thường xuyên đau ốm, cựu chiến binh Đinh Dru (làng Hà Lâm, xã Sơn Lang, huyện Kbang) không có tiền sửa chữa nhà. Năm 2018, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak hỗ trợ 50 triệu đồng và dân làng hỗ trợ ngày công giúp ông tu sửa ngôi nhà sàn khang trang, vững chãi hơn. “Từ đó đến nay, gia đình tôi không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở mà tập trung chăm lo lao động, phát triển sản xuất. Tôi cảm ơn Công ty đã quan tâm hỗ trợ”-ông Dru xúc động nói.

Vào dịp lễ, Tết, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak còn tổ chức thăm, tặng quà cho người dân làng Groi (thị trấn Kbang). Trưởng thôn Đinh Blan cho hay: “Làng có 87 hộ với 448 khẩu. Phần lớn diện tích đất sản xuất của bà con nằm trong vùng ngập lòng hồ Ka Nak. Những năm đầu hồ thủy điện tích nước, bà con gặp không ít khó khăn. Nhờ Công ty hỗ trợ lương thực nên đời sống bà con vơi bớt cực nhọc”. Ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An (thị xã An Khê) cũng cho biết: “2 năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã tặng hàng chục suất quà cho gia đình chính sách, người có công gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã. Những suất quà đã giúp người dân có một cái Tết thêm đủ đầy, ấm áp”.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak-thông tin: “Những năm tới, Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bình Định tăng cường hoạt động thiện nguyện nhằm chung tay chăm lo an sinh xã hội, giúp những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Với mong muốn góp sức đẩy lùi dịch bệnh, đến nay, cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty đã ủng hộ Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai và Bình Định hơn 100 triệu đồng”.