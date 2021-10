Cách ly các trường hợp "thông chốt" về địa phương

(GLO)- Trong 2 ngày qua, hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương đã được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tích cực hỗ trợ. Tuy nhiên, một số trường hợp cố tình “thông chốt”. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát hiện sớm và đưa đi cách ly đối với các trường hợp trốn, vượt chốt về địa phương.

Khẩn trương phân luồng, tiếp nhận công dân

Tại chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, đường đi Đak Lak), khi mặt trời gần đứng bóng, lượng người từ các vùng dịch trở về tỉnh ngày càng đông. Thiếu thốn, cực khổ suốt thời gian bị kẹt trong vùng dịch đã khiến họ tự ý trở về quê hương dù địa phương chưa có kế hoạch tiếp nhận.

Trải qua 44 giờ di chuyển, anh Siu Sơn (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) về đến chốt tỉnh lộ 668 lúc 4 giờ sáng 4-10. Anh kể: Tháng 2 vừa qua, anh cùng vài người bạn vào Đồng Nai làm công nhân. Mỗi tháng, anh nhận được hơn 10 triệu đồng. Thế rồi dịch bệnh ập đến, đầu tháng 7, công ty phải đóng cửa. Khu trọ bị phong tỏa, hơn 3 tháng nay, anh Sơn không được ra ngoài, đồ ăn thức uống đều phải nhờ chủ trọ mua giúp. Không có thu nhập, lại phải trả tiền phòng trọ 1,5 triệu đồng/tháng, số tiền tiết kiệm dần tiêu hết. Nhiều ngày nay, anh phải ăn cơm trắng với muối. Cuộc sống cơ cực nên ngay sau khi tỉnh Đồng Nai nới lỏng giãn cách, anh quyết định chạy xe máy về quê. “Tôi biết về nhà sẽ phải đi cách ly tập trung nhưng không còn cách nào khác. Giờ tôi chỉ mong địa phương tiếp nhận”-anh Sơn ngậm ngùi.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt chặn phòng-chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668, đoạn qua thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Thiếu tá Trần Mạnh Hà-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: Những ngày qua, lượng người qua chốt tỉnh lộ 668 không ngừng tăng lên. Trong đêm 3-10 và sáng 4-10, khoảng 300 người về khai báo tại chốt. Lực lượng Công an, dân quân, y tế đều làm việc hết công suất, xuyên đêm để hỗ trợ người dân sớm được trở về địa phương. “Thông qua mạng xã hội, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ đồ ăn, nước uống phục vụ bà con ngay tại chốt, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục lên đường. Hiện tại, huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã đồng ý tiếp nhận công dân. Chúng tôi đã phân luồng, dẫn đường cho khoảng 140 người về quê. Riêng 2 huyện Ia Pa và Phú Thiện do chưa có quyết định nên người dân vẫn phải tiếp tục đợi. Ngay khi các huyện này có thông báo, chúng tôi sẽ nhanh chóng dẫn đường đưa bà con trở về”-Thiếu tá Hà thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Trong ngày 4-10, chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 25 tại xã Chư Ngọc đã đón tiếp 100 người trở về địa phương. “Trước tình hình công dân từ khu vực phía Nam trở về quá đông, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã kích hoạt thêm một số khu cách ly tập trung để đón công dân. Đồng thời, chỉ đạo các chốt kiểm soát chặt chẽ công dân trở về từ vùng dịch, sàng lọc, cách ly đúng quy định”-ông Đãng nói.

Công dân trở về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) được test nhanh Covid trước khi đi cách ly tập trung. Ảnh: Vũ Chi

Ngay trong chiều 4-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Ia Pa đã thiết lập 4 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào để kiểm soát người từ vùng dịch trở về. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, huyện sẽ tổ chức đón công dân đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch trong thời gian sớm nhất.

Quan tâm hỗ trợ người dân

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, chỉ trong ngày 3-10, tại các cửa ngõ vào tỉnh, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.553 công dân tỉnh Gia Lai và khoảng hơn 10 ngàn công dân về các địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh. Đến sáng 4-10, tại chốt cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) có hàng ngàn công dân từ các nơi về chờ làm thủ tục. Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Lượng người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương tiếp tục đổ về rất đông. Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện đã nỗ lực làm việc hết công suất để đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp kiểm tra yếu tố dịch tễ, hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các công tác hỗ trợ khác. Tuy vậy, có thời điểm, việc đợi chờ lâu đã khiến một số người phản ứng thái quá, la hét, kích động khiến tình hình trở nên phức tạp trong thời gian ngắn. Được sự hỗ trợ kịp thời từ phía Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lực lượng chức năng, đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ tại chốt cầu 110 cơ bản được giải tỏa, phương tiện và người dân qua lại thông suốt.

Người từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương... đổ về qua chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) vào sáng ngày 4-10. Ảnh: Lê Hòa

Mặc dù lực lượng chức năng nỗ lực hết mình nhưng nhiều công dân đã “thông chốt” vượt qua địa phận huyện Chư Sê. Bà Kpuih H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-thông tin: Sau khi nắm thông tin có nhiều công dân thông chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai lực lượng để đón các công dân này đưa về địa điểm tập kết tại Nhà Thi đấu đa năng (thị trấn Chư Sê). Lực lượng chức năng huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế, phân loại sàng lọc và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để công dân ở huyện nào thì đưa về huyện đó cách ly theo quy định. Đối với huyện Chư Sê, Ban Chỉ đạo huyện đã kích hoạt 2 khu cách ly tập trung với sức chứa 350 người.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Chư Pưh phát đồ ăn cho công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quang Tấn

Theo Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt 11 khu cách ly do quân đội quản lý và đơn vị đã chủ động các phương án đảm bảo các khu cách ly tập trung cho công dân về từ vùng dịch. Nếu các khu cách ly hiện có hết chỗ thì sẽ xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung khác.

Cách ly ngay các trường hợp “thông chốt”

Ngày 4-10, UBND tỉnh có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh từ vùng dịch tự phát về địa phương. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND-Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai ngay lực lượng để tuần tra, kiểm soát tại thôn, làng, tổ dân phố nhằm phát hiện sớm và đưa đi cách ly đối với các trường hợp trốn, vượt chốt về địa phương. Các xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố thông báo cho gia đình nếu ai cố tình trốn tránh, che giấu, không khai báo, không tố giác các trường hợp trốn về địa phương sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các địa phương dọc những tuyến đường từ các chốt kiểm soát đi vào tỉnh tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát liên tục để kịp thời phát hiện sớm, đưa đi cách ly ngay đối với các đối tượng trốn cách ly; tuyên truyền, vận động các hàng, quán dọc tuyến giữ khoảng cách nếu người dân dừng đỗ mua hàng; điện thoại báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện có đối tượng trốn chốt.

Lực lượng chức năng hướng dẫn đường cho công dân qua địa bàn Gia Lai về các địa phương. Ảnh: Như Nguyện

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cho bàn giao ngay trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, thị xã cho ban chỉ huy quân sự cùng cấp để tiếp nhận, thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung để lần lượt kích hoạt tiếp nhận công dân, tổ chức cách ly theo quy định. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, sớm phát hiện, bóc tách các trường hợp F0.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân địa phương trợ giúp các công dân ăn uống khi đi qua địa bàn.