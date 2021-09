TP.Đà Nẵng: Toàn dân được hỗ trợ tiền để vượt khó phòng chống dịch

Chính quyền và các đoàn thể Đà Nẵng liên tục triển khai các chính sách thiết thực như hỗ trợ tiền cho toàn bộ người dân, miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động… để an dân trong những ngày giãn cách, phong toả.





Đà Nẵng gõ cửa từng nhà hỗ trợ tiền cho dân vùng phong toả. Ảnh: Tường Minh



Toàn dân được hỗ trợ tiền



“Thành phố lại hỗ trợ tiền, vui quá bà con ơi”. Những tin nhắn tương tự xôn xao trên nhóm Zalo của khu dân cư suốt đêm sau khi có tin UBND thành phố Đà Nẵng quyết định trích nguồn ngân sách hơn 113 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 226.000 hộ dân và các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa cứng toàn thành phố.



Đáng nói là quyết định này áp dụng cho tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng, kể cả hộ tạm trú, sinh viên, lao động thuê trọ... chưa nhận được hỗ trợ trong gói hơn 71 tỉ đồng trước đó, sẽ được nhận tiền mặt 500.000 đồng/hộ. Các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, được hỗ trợ 250.000 đồng/người.



Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã qua 20 ngày phong toả toàn thành phố, nhưng vẫn còn rất nhiều khu dân cư bị phong toả cứng (vùng đỏ) và hạn chế đi lại (vùng vàng), nên cuộc sống của người dân vẫn còn rất khó khăn.



“500 ngàn đồng trên hộ gia đình thời điểm này là một số tiền lớn, có thể giúp nhà tôi đủ mua thực phẩm cho một tuần dè xẻn để yên tâm tiếp tục ở yên trong nhà. Tôi thấy hạnh phúc vì chính quyền thành phố quá tuyệt vời”, chị Nguyễn Minh Hải, người dân “vùng đỏ” thuộc phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, nói.



Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã chi hơn 100 tỉ đồng và gõ cửa từng nhà để hỗ trợ số tiền 40.000 đồng/người/ngày tiền ăn cho các đối tượng thuộc diện bị phong toả cứng. Đây là chính sách được người dân đánh giá là nhân văn, thiết thực và kịp thời, tạo niềm tin để họ an yên ở nhà, góp phần vào sự thành công bước đầu cho công cuộc phòng chống dịch của thành phố thời gian qua.



Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, từ khi thực hiện giãn cách xã hội, thành phố đã chi 225 tỉ đồng hỗ trợ cho gần 450.000 đối tượng; cấp 1.630 tấn gạo và 30.000 suất quà giúp người dân vượt qua khó khăn. Nguồn kinh phí này đã có quyết định, hiện việc cấp phát hỗ trợ đang được các quận, huyện đã triển khai.



Mặt trận và đoàn thể cùng vào cuộc



Không chỉ chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng vào cuộc an dân với việc triển khai cuộc vận động nhân dân có nhà trọ, phòng trọ đang cho thuê, giảm giá tiền cho người thuê trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.



Kết quả sau 4 ngày vận động, đã có hơn 2.030 chủ nhà trọ tại thành phố Đà Nẵng đã đồng ý miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho hơn 19.450 người lao động, công nhân, sinh viên khó khăn, với tổng số tiền miễn giảm trên 5,2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều chủ nhà trọ cam kết miễn giảm từ 40 đến 100% tiền trọ cho người lao động, sinh viên.



Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục là đơn vị nổi bật trong việc chăm lo cho Đoàn viên, người lao động của mình bị ảnh hưởng dịch COVID-19.



Theo ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã chi hơn 12 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho Đoàn viên, người lao động.



Các đối tượng được thụ hưởng trong đợt này rất đa dạng gồm các trường hợp F0, F1, F2; Đoàn viên Công đoàn mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phải thuê nhà… hỗ trợ thực phẩm cho NLĐ tại khu phong tỏa, khu cách ly, các tổ công nhân tự quản gặp khó khăn, các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch...



Đặc biệt trong những ngày Đà Nẵng bị phong toả toàn thành phố, các cấp Công đoàn thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động thông qua việc công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và cán bộ Công đoàn các cấp.



Xây dựng các kênh thông tin xuyên suốt từ các chủ nhà trọ đến Tổ công nhân tự quản, Công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động thành phố để bất cứ khi nào người lao động khó khăn liên hệ đều có được sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là những lao động đang thuê trọ sống trong các khu cách ly, phong tỏa... Nhờ đó, đã có hàng trăm Đoàn viên, người lao động được kết nối, hỗ trợ kịp thời.



Thực tế sau 20 ngày toàn thành phố phong toả cứng và những ngày bị phân vùng đỏ, vàng, xanh như hiện nay cho thấy, người dân Đà Nẵng rất nghiêm túc chấp hành chủ trương, các biện pháp phòng chống dịch của thành phố.



Và sự nghiêm túc chấp hành của người dân, là kết quả của những chính sách nhân văn, vì dân, kịp thời kiểu "tiền tươi, thóc thật" đến từ sự chung tay của chính quyền và các đoàn thể.

https://laodong.vn/xa-hoi/tpda-nang-toan-dan-duoc-ho-tro-tien-de-vuot-kho-phong-chong-dich-950731.ldo



Theo TƯỜNG MINH (LĐO)