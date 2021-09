Tỉ phú Hoàng Kiều cam kết nuôi 23 người con của Phi Nhung

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Hoàng Kiều cho biết đã nghĩ đến chuyện 23 người con nuôi, 7 người con ruột của mình sẽ đấu đá nhau vì gia tài của cha, nhưng đã có sự sắp đặt khi quyết định nhận nuôi.





Tỉ phú Hoàng Kiều sẽ đứng ra tiếp tục nuôi 23 con nuôi của Phi Nhung. Ảnh: NVCC/TL



Được biết, ngoài con gái ruột Wendy, Phi Nhung nhận nuôi 23 trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có một số con nuôi sống cùng nhà với cô, số còn lại sống tại chùa ở Bình Phước và chùa Tăng (TP.HCM). Có những con nuôi sau khi trưởng thành không thích đi tu, Phi Nhung đều cho về nhà đi học và phụ coi các em nhỏ trong nhà. Vì vậy, khi thông tin giọng ca Bông điên điển qua đời, nhiều người không khỏi lo lắng vì không biết tương lai của các bé sẽ ra sao.



Trên trang cá nhân, tỉ phú Hoàng Kiều gây chú ý khi đăng tải hình ảnh về Phi Nhung, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ. Kèm theo đó, ông còn ngỏ ý sẽ đứng ra giúp đỡ nuôi nấng các con của giọng ca Bậu ơi đừng khóc. Ông Hoàng Kiều viết trên trang cá nhân: “Phi nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi, Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người”.



Thông tin này nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người ủng hộ quyết định này và cảm kích trước tấm lòng của vị tỉ phú. Ngay sau đó, ông Hoàng Kiều đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên liên quan đến vấn đề này.



Tỉ phú Hoàng Kiều khẳng định sẽ lo cho các con nuôi Phi Nhung ăn học thành người và về tất cả mọi mặt. Ảnh: NVCC



* Chào ông Hoàng Kiều! Lý do tại sao ông lại quyết định bảo trợ các con nuôi của Phi Nhung?



- Tỉ phú Hoàng Kiều: Lý do đơn giản, các em bé này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, bây giờ có mẹ nuôi là Phi Nhung rồi cũng trở thành những trẻ mồ côi. Vì lý do đó, tôi đứng ra xin bảo trợ và nuôi nấng các con cho thành người. Các con đã mất đi mẹ nuôi, tôi nghĩ các con sẽ rất hạnh phúc khi có một ông cha nuôi.



* Ông sẽ nhận các bé về nuôi hay qua hình thức nào?



- Việc lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhóm trong tôi từ thứ năm vừa qua, khi tôi biết bệnh tình của Phi Nhung trở nặng. Tôi liền liên lạc với Minh Sương, là đại diện của tôi tại Việt Nam lo các việc từ thiện. Minh Sương cho biết hiện tại các em đang được nuôi ở chùa. Những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch, nhưng vấn đề chính hiện tại là giúp cho các con được an toàn trong cơn đại dịch này.



* Ông sẽ lo từ A-Z cho các bé hay chỉ về một mặt nào thưa ông?



- Đương nhiên là một ông cha thì phải lo cho bầy con từ A-Z, lo cho các con học hành thành người và về tất cả mọi mặt.



* Ông và Phi Nhung có từng hợp tác hay gặp gỡ chưa?



- Tôi đã mời Phi Nhung về Việt Nam qua những chương trình RAAS - Những lời yêu thương vào năm 2007 và 2008. Trong hai ca sĩ ở hải ngoại về, chỉ có Phi Nhung và Thanh Hà là hai người ca sĩ hát nhạc của ba tôi, là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, vào thời điểm này chỉ có 6 bài nhạc được Bộ Văn hóa cho phép. Tôi cũng có gặp Phi Nhung chỉ một lần, lần đầu cũng là lần cuối vào năm 2008.



Theo tỉ phú Hoàng Kiều, việc nhận con nuôi dễ xảy ra nhiều vấn đề nhạy cảm nhưng ông không lo ngại về vấn đề này. Ảnh: NVCC



* Cảm nhận của ông về Phi Nhung như thế nào?



- Đối với tôi, tất cả ca sĩ mỗi người mỗi giọng mỗi cách trình diễn khác nhau, nhưng tôi thích và ấn tượng với Phi Nhung.



* Suốt quá trình Phi Nhung điều trị bệnh, ông có quan tâm theo dõi không?



- Sau sự mất mát của Lệ Thu, tôi rất ân hận vì Lệ Thu đang chuẩn bị và nhờ tôi chọn bài cho một cuốn video về các nhạc phẩm của ba tôi, là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Trong đó tôi chọn cho Lệ Thu một bài nhạc Ôi chưa kịp nói với nhau một lời thì Lệ Thu đã ra đi. Bây giờ đến lượt Phi Nhung, tôi cũng có theo dõi thường xuyên và liên lạc với Bệnh viện Chợ Rẫy để lo cho Phi Nhung, nhưng tiếc thay chưa làm được gì.



* Nhận con nuôi rất dễ xảy ra nhiều vấn đề nhạy cảm. Ông có lo ngại về vấn đề này?



- Đúng, nhận con nuôi rất dễ xảy ra nhiều vấn đề nhạy cảm nhưng tôi không lo ngại về vấn đề này. Dẫu có nhạy cảm tới đâu thì là một người cha, mình phải cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ tôi đã nghĩ đến chuyện 23 người con nuôi, 7 người con ruột sẽ đấu đá nhau vì gia tài của cha, nhưng không, tôi đã sắp đặt và tôi muốn các con tôi cũng như tôi phấn đấu để có được ngày hôm nay, chứ không ỷ lại vào của cải của cha để lại cho các con. Tuy nhiên cũng để lại một phần để cho những người con của tỉ phú Hoàng Kiều vẫn tiếp tục là tỉ phú.



* Cảm ơn ông Hoàng Kiều vì những chia sẻ này!

Theo LẠC XUÂN - ANH THƯ (TNO)