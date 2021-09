Thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức từ 7.2022

Theo báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Chính phủ, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu từ 1.7.2022.



Cải cách tiền lương: Dứt khoát không lùi thêm

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Báo cáo cho biết, tại Kỳ họp thứ 11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận 132 kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyển đến. Văn phòng Chính phủ đã rà soát, tổng hợp các kiến nghị cùng nội dung thành 123 kiến nghị và đã giao cho 20 bộ, cơ quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.



Qua theo dõi phản ánh, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Liên quan tới tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách hành chính, tiền lương, cử tri đề nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường xử lý hành chính trực tuyến, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân…



Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị xem xét, nghiên cứu có chính sách đối với đối tượng công an xã đã có thời gian công tác trên 20 năm, phải nghỉ việc do thực hiện Đề án đưa lực lượng công an chính quy về xã…



Cử tri cho rằng, cơ chế tiền lương của Trung ương hiện nay đã lạc hậu, chưa làm cho cán bộ, công chức tận tâm, tận lực với công việc, đề nghị có chính sách nâng lương theo lộ trình, nhất là đối với cán bộ bán chuyên trách xã/phường để tăng thêm thu nhập nhằm đảm bảo đời sống cho gia đình.



Về nội dung này, Chính phủ, Thủ tướng đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp.



Trong đó, Chính phủ tập trung thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết; đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân. Tăng cường tổ chức các buổi làm việc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…



Về cải cách tiền lương, theo lộ trình tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.



Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chịu sự tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Hội nghị Trung ương 13, khóa XII đã chỉ đạo thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2022.



