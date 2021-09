Tặng hàng trăm suất quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu 2021, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tặng 500 suất quà cho thiếu nhi ở huyện Chư Sê. Dịp này, một số cơ sở Đoàn cũng tặng 205 suất quà cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.





Ngày 21-9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học huyện Chư Sê, Hội Chữ thập đỏ huyện và chùa Mỹ Thạch tổ chức chương trình “Trung thu, tiếp sức các cháu tới trường”, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 5 xã: Chư Pơng, Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Bar Măih và Ia Glai.

Tặng quà Trung thu cho học sinh nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê). Ảnh: Hồng Ngọc



Theo đó, chương trình đã trao tặng trực tiếp 500 suất quà (hơn 100.000 đồng/suất) bao gồm: 7 quyển vở, 1 hộp đựng bút và bánh trung thu cho 500 em học sinh của các trường: Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng), Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám (xã Bar Măih), Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong), Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Ia Tiêm), Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ia Glai), mỗi trường 100 suất quà. Tổng trị giá tiền quà là 50 triệu đồng do phật tử chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) vận động tài trợ.



Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 150 suất học bổng học trực tuyến môn tiếng Anh cho 5 trường trên, mỗi trường 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Tổng trị giá gói học bổng là 300 triệu đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ giáo dục FutureLang (Hà Nội) tài trợ.



Cùng ngày, Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh phối hợp với các chi đoàn: Báo Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Chi đoàn 1-Cảnh sát nhân dân (Công an tỉnh) tổ chức chương trình “Trung thu cho em” năm 2021.



Các đơn vị đã tặng 205 suất quà cho thiếu nhi thuộc: Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Tổng kinh phí quà tặng là 11 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn đóng góp.



HỒNG NGỌC-PHAN LÀI