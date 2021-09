Pleiku khen thưởng 7 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng-chống dịch

(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku vừa khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.





Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao giấy khen cho tập thể Công an xã Diên Phú. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố gồm: tập thể Công an xã Diên Phú (kèm theo tiền thưởng 900 ngàn đồng) và 6 cá nhân: ông Nguyễn Hữu Nhật-cán bộ Phòng PC06 (Công an tỉnh Gia Lai); ông Nguyễn Quốc Hữu-Trưởng Công an xã Diên Phú; ông Nguyễn Đức Phú-công an viên thôn 3 (xã Diên Phú); bà Nguyễn Thị Hồng Mây-nhân viên Trạm Y tế xã Diên Phú; ông Nguyễn Hữu Ái và ông Võ Đình Vinh (đều là công dân thôn 3, xã Diên Phú). Mỗi cá nhân được tặng kèm tiền thưởng 450 ngàn đồng.



Hoạt động này nhằm kịp thời động viên sự nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng-chống dịch Covid 19 trên địa bàn TP. Pleiku.



HỒNG THƯƠNG