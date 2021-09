Pleiku: Đánh giá lại tình hình và kích hoạt hệ thống đáp ứng dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-9, UBND TP. Pleiku có Công văn hỏa tốc số 3675/CV-BCĐ triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.





Theo đó, để khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng-chống dịch trên địa bàn TP. Pleiku; Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Nhân viên y tế phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan tới ca nhiễm mới ở hẻm 17/12 Lê Đình Chinh. Ảnh: Bá Bính



Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn các xã, phường xác định các đối tượng và tổ chức cách ly theo đúng quy định tại Công văn số 3566/UBND-VHXH ngày 18-9-2021 của UBND thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Công văn số 395/CV-BCĐ ngày 18-9-2021 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Tiếp tục đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia, trong đó lưu ý đánh giá sát theo từng hộ gia đình, từng cụm dân cư, tổ dân phố và phân vùng nguy cơ tình hình dịch bệnh để quyết định các biện pháp hành chính cho từng địa bàn.



Đánh giá lại tình hình và kích hoạt hệ thống đáp ứng dịch Covid-19; khẩn trương tổ chức tiến hành điều tra, truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường Hoa Lư tiến hành khoanh vùng rộng đối với tổ 11, phong tỏa hẹp với cụm dân cư, để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cho phường Hoa Lư. Tổ chức phun khử khuẩn Trường Tiểu học Bùi Dự, khu vực đường Lê Đình Chinh, chợ Hoa Lư, vệ sinh môi trường để hạn chế lây lan dịch bệnh; đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng cho toàn bộ lực lượng giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Bùi Dự và các khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan. Khẩn trương rà soát đánh giá tình hình, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố cập nhật bản đồ dịch tễ đánh giá nguy cơ theo đúng quy định.



Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố đánh giá các yếu tố dịch tễ, phân vùng theo mức nguy cơ để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch để tổ chức dạy và học an toàn. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã, phường chỉ đạo các trường triển khai các biện pháp, phương án dạy và học an toàn, linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tạm thời dừng việc dạy và học trực tiếp tại Trường Tiểu học Bùi Dự cho đến khi có thông báo mới.



Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương cập nhật bản đồ dịch tễ để đánh giá nguy cơ, thông báo truy vết; thông báo truyền thông phải có khung thời gian rõ ràng để người dân nắm và hiểu rõ.



Công an thành phố sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương rà soát, củng cố thông tin để tiếp tục truy vết các đối tượng có liên quan đến các chùm ca bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm đối với trường hợp khai báo y tế không trung thực, các trường hợp không chấp hành các yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19 khi vào địa bàn thành phố.



Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương tiếp cận các mốc dịch tễ liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thần tốc truy vết, tổ chức khoanh vùng tại các điểm dịch tễ liên quan ngay khi phát hiện, không bỏ sót đối tượng; quản lý thật chặt các F2 cách ly tại nhà/nơi cư trú để sớm ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho người dân. Thực hiện nghiêm tổ chức cách ly tại nhà đối với trẻ em là F1 theo quy định của Bộ Y tế; giao tổ Covid cộng đồng tổ chức giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tại nhà. Tiếp tục đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia, trong đó lưu ý đánh giá sát theo từng hộ gia đình, từng cụm dân cư, tổ dân phố và phân vùng nguy cơ tình hình dịch bệnh để có các biện pháp hành chính phù hợp cho từng địa bàn.



KIỀU PHAN