Pleiku: Đảm bảo cuộc sống cho người dân nơi phong tỏa

(GLO)- Quyết định phong tỏa tạm thời tổ dân phố 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để phòng-chống dịch khiến nhiều gia đình không khỏi lo lắng khi chưa kịp chuẩn bị thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nỗi lo đã được giải tỏa khi người dân đều nhận được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương với tinh thần không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.





Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám-Hoàng Văn Thái (tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Tổ dân phố 11 bắt đầu phong tỏa, cách ly phòng-chống dịch từ ngày 26-9. Tổ có 494 hộ với 2.853 khẩu. Qua rà soát, tổ có 1 hộ nghèo và 23 hộ khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Đối với khu phong tỏa, UBND thành phố chỉ đạo địa phương kiểm tra, rà soát, nắm bắt và kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, không để hộ dân nào thiếu lương thực, đồng thời chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho bà con.



Trên tinh thần ấy, UBND phường Hoa Lư chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể rà soát, nắm bắt tình hình, nhu cầu của người dân để kịp thời hỗ trợ trong thời gian thực hiện quy định giãn cách. Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho biết: “Quá trình phong tỏa phải đảm bảo phương châm “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Vì vậy, để đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân, lực lượng tại 6 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được cung cấp lương thực, thực phẩm, đặt và giao hàng qua mạng hoặc do người thân, người quen cung ứng. Đối với những hộ không có điều kiện đi nhận tại chốt thì lực lượng cử người nhận thay và giao đến tận nhà”.



Theo Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, đối với 1 hộ nghèo và 23 hộ khó khăn, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ một phần quà trị giá 300.000 đồng trong thời gian cách ly phòng-chống dịch. “Trong quá trình cách ly, nếu các hộ này khó khăn cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ có phương án kịp thời”-ông Quang nói.



Trung úy Nguyễn Văn Thuận-Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám-Hoàng Văn Thái-cho biết: “Chốt bố trí khu vực nhận hàng đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Đối với các hộ có người già, neo đơn hoặc vì lý do khác không thể ra chốt nhận hàng thì lực lượng tại chốt sẽ mang vào tận nhà. Những hộ khác khi có nhu cầu thì chúng tôi đi chợ hộ, đảm bảo bà con không thiếu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm”.

Người dân nhận hàng giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Như Nguyện



Có con học tại Trường Tiểu học Bùi Dự nên gia đình chị Nguyễn Thị Duyên Thắm (tổ 11, phường Hoa Lư) phải thực hiện cách ly tại nhà. Chị cho hay: “Dù không kịp chuẩn bị gì nhưng gia đình không quá lo lắng. Tôi có thể đặt hàng qua mạng hoặc nhờ người quen mua giúp. Sau đó, tổ Covid cộng đồng giúp chuyển đến tận nhà”.



Ngoài hỗ trợ lương thực, thực phẩm thì vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu phong tỏa cũng được chú trọng. Chính quyền địa phương đã công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường và số điện thoại của cơ quan y tế, người dân cần hỗ trợ có thể liên lạc thuận tiện, đội y tế lưu động sẽ đến tận nơi hỗ trợ. Chủ tịch UBND phường Hoa Lư thông tin: Phường thành lập đội y tế lưu động sẵn sàng trợ giúp khi người dân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. “Đồng thời, chúng tôi tăng cường lực lượng Công an, dân quân để duy trì an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm”-ông Quang nói.



NHƯ NGUYỆN