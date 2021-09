Lực lượng Công an Gia Lai nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19.

Giữ vững an ninh trật tự

Để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát, không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kéo giảm 10,7% số vụ, giảm 35% số người chết; tội phạm liên quan đến ma túy giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, Công an toàn tỉnh triển khai bảo đảm đúng tiến độ 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; tích cực vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh ủng hộ nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Ảnh: Lê Anh

Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 439 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,7% (cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,7%, trong đó, trọng án đạt 100%; bắt xử lý 796 đối tượng gây án, thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Nhiều vụ án được quần chúng nhân dân đánh giá cao như: bắt 2 đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản tại hàng loạt bưu điện, nhà thờ, giáo họ trên địa bàn TP. Pleiku, các huyện Chư Păh, Đak Đoa và Ia Grai; kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn 6,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hay gần đây nhất là chuyên án thu giữ hơn 1,2 kg ma túy tổng hợp tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh.

Tích cực tham gia phòng-chống dịch

Từ tháng 5 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, lực lượng Công an các địa phương triển khai hơn 800 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy vết và phối hợp với ngành Y tế đưa đi cách ly trên 1.000 trường hợp F1, giám sát theo dõi sức khỏe trên 4.000 F2.

Bên cạnh đó, 127 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia chốt chặn tại 42 điểm kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, huyện và 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại 38 khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế. Đặc biệt, lực lượng Công an chủ trì kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện qua 4 cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Từ đầu tháng 8-2021 đến nay, các chốt kiểm soát đã dừng kiểm tra trên 109.500 lượt phương tiện vào địa bàn, tổ chức đo thân nhiệt trên 180.500 lượt người, tổ chức khai báo y tế trên 114.300 trường hợp và phun khử khuẩn trên 5.800 lượt phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng tại chốt đã kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 1.304 trường hợp từ vùng dịch trở về, nhiều trường hợp sau đó phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý 22 vụ là các phương tiện vận tải lợi dụng được cấp thẻ “luồng xanh” để vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn. Công an tỉnh tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chấn chỉnh, siết chặt quản lý việc cấp thẻ “luồng xanh” và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh tham gia hỗ trợ lương thực cho công dân từ vùng dịch trở về qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý chặt địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với lực lượng y tế hơn 9.345 trường hợp đã đi đến các vùng có dịch để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Đáng chú ý là phát hiện 28 trường hợp tự ý đi từ vùng dịch đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg về địa bàn để đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền trên không gian mạng, đăng tải, chia sẻ hơn 4.000 bài viết về công tác phòng-chống dịch. Phối hợp kiểm tra, tham mưu xử phạt hơn 87 trường hợp với tổng số hơn 392 triệu đồng do vi phạm các biện pháp phòng-chống dịch; phối hợp xử lý 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch bệnh gây hoang mang dư luận với số tiền 35 triệu đồng.

Ngoài kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn tham gia dẫn đường 32 lượt cho hơn 2.800 xe máy/4.550 người từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc, miền Trung; hỗ trợ lương thực, nước uống, xăng xe miễn phí cho người dân từ vùng có dịch đi qua địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên không gian mạng; kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong lực lượng Công an, nhất là hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 khi thi hành nhiệm vụ, với tinh thần “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng-chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong lực lượng Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm Covid-19”.